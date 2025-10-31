Người dân gượng dậy sau khi lũ rút

Sau trận lũ lớn, người dân TP Đà Nẵng vẫn oằn mình khắc phục hậu quả. Bùn đất phủ dày, nhà cửa hư hỏng, nhiều tài sản bị cuốn trôi, song ai nấy vẫn gắng gượng dọn dẹp, ổn định lại cuộc sống sau những ngày nước dâng ngập lụt.

Từ trung tâm TP Đà Nẵng đi về hướng Nam tầm 26km, phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) vẫn còn ngổn ngang bùn đất sau khi nước rút. Trên mọi con đường, lớp bùn dày phủ kín, trơn trượt.

Người dân dắt bộ xe qua đoạn đường vẫn còn ngập nước chiều 31-10. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thôn xóm vẫn còn đầy bùn đất. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người dân tất bật dọn dẹp, ai nấy đều cố gắng khôi phục lại nhịp sống sau những ngày nước lũ dâng cao. Người thì cầm chổi đẩy bùn ra khỏi nhà, người khác dắt xe đi sửa, có nhóm lại hì hục khiêng đồ ướt, xếp lại từng món đồ đã ngấm nước.

Cô Trương Thị Mười kể lại những ngày vừa qua. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

Trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé, dấu nước ngập hơn một mét vẫn còn hằn rõ trên tường. Cô Trương Thị Mười (SN 1966, trú tổ 13, khối 7A, phường Điện Bàn Đông) vừa đưa mẹ già trở về nhà sau khi nước rút. Căn nhà lấm lem, đồ đạc ngổn ngang.

Cô Trương Thị Mười kể, những ngày qua là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Dù đã quen với cảnh mưa lũ, nhưng trận ngập này đến quá nhanh và dữ dội, khiến cả nhà không kịp trở tay. Khi nước bắt đầu dâng, cô phải vội vàng đưa mẹ già đi sơ tán trước, rồi mới quay về kê dọn đồ đạc. Nhưng chỉ ít giờ sau, nước tràn vào nhà, cuốn trôi nhiều vật dụng.

Căn nhà còn ngổn ngang đồ đạc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Số lúa này đủ ăn 3 đến 4 tháng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chiếc chum đựng khoảng 300kg lúa, phần lương thực đủ ăn 3 đến 4 tháng của gia đình cô, bị vỡ. Nhiều đồ dùng như máy giặt, tủ lạnh, máy lọc nước đều hư hỏng. Điện vẫn chưa được cấp lại, nên cô và người thân chỉ mới kịp dọn dẹp tạm để đón mẹ về. “Nước lên nhanh quá, không giống mọi năm,” cô nói, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ kiên cường sau bão lũ.

Vẫn còn nhiều đoạn ngập ở phường Điện Bàn Đông. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Câu chuyện của cô Mười cũng là tình cảnh chung của nhiều hộ dân sau lũ. Khi nước đã rút, lớp bùn dày đặc phủ khắp các tuyến đường, đặc biệt ở xã Đại Lộc.

Người dân tranh thủ dọn dẹp, phơi khô vật dụng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại khu vực chợ Ngã tư Ái Nghĩa, bùn đất vẫn còn ngổn ngang khiến việc đi lại và dọn dẹp gặp nhiều khó khăn. Các tiểu thương tạm nghỉ bán, cùng nhau khắc phục hậu quả mưa lũ. Trên tay họ là những bao hàng dính bùn, những chiếc chổi, những thùng nước lau rửa, ai nấy đều kiên trì giữa mùi bùn nồng nặc.

Bùn vẫn còn dày đặc ở chợ Ngã tư Ái Nghĩa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Nguyễn Thị Tính, tiểu thương bán giày dép tại chợ, thở dài: “Nghe cảnh báo mưa lũ, tôi cũng đã bọc hàng và đưa lên cao, nhưng nước dâng quá nhanh, không kịp trở tay. Giờ hàng dính bùn, bán không ai mua. Có lẽ tôi sẽ bán rẻ, hoặc tặng lại cho bà con bị thiệt hại nặng hơn”.

Các tiểu thư tranh thủ dọn dẹp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cách đó không xa, tại thôn Ái Mỹ, vẫn còn nhiều tuyến đường ngập bùn dày đến cả chục centimet. Vườn cây ngả rạp, gốc bị vùi trong đất ướt. Trong từng ngôi nhà, dấu vết của nước lũ vẫn còn rõ – tường loang lổ, đồ đạc ẩm ướt, bùn bám khắp nơi.

Ông Phạm Hiệp (trú thôn 6, Ái Mỹ, xã Đại Lộc) lặng lẽ thu dọn những tấm ảnh thờ bị bùn phủ. Căn nhà cũ – nơi đặt bàn thờ cha mẹ và người thân đã bị sập khi nước lũ dâng. Giờ đây, ông ngồi giữa sân, cẩn thận lau từng bức ảnh, phơi khô dưới nắng yếu ớt cuối ngày.

Đoạn bùn dày hơn 10 cm khiến việc đi lại khó khăn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Phạm Hiệp (thôn 6) đang dọn dẹp ngôi nhà cũ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Các ảnh thờ đều bị ướt. Ảnh của ba mẹ tôi thì còn giữ được, nhưng ảnh của người em vẫn chưa tìm thấy. Nhà này là nơi thờ tự, giờ chỉ mong dựng lại cho vững để còn có chỗ thắp hương”, ông nói, mắt đỏ hoe.

Lực lượng điện lực khảo sát, kiểm tra hiện trạng hệ thống điện sau lũ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Công nhân thi công sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên tuyến quốc lộ sau lũ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dù chịu thiệt hại nặng nề, người dân vẫn nỗ lực khôi phục cuộc sống sau lũ. Trên quốc lộ, công nhân đội nắng mưa vá lại những đoạn đường sạt lở, lấp ổ gà, khơi thông cống rãnh. Các trụ điện được lực lượng chức năng kiểm tra để sớm khôi phục nguồn điện cho người dân. Trong thôn, tiếng chổi cào, tiếng xẻng xúc bùn hòa cùng tiếng cười động viên của người dân.

XUÂN QUỲNH