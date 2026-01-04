Người dân tấp nập trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

Chiều 4-1, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, hàng trăm ngàn người dân từ các tỉnh, thành quay trở lại TPHCM. Lượng người và phương tiện tăng song các cửa ngõ của thành phố không "căng thẳng".

Tại nhiều cửa ngõ, bến xe, nhà ga và sân bay, lượng khách và phương tiện tăng cao so với ngày trước đó.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên, phương tiện lưu thông thông thoáng hơn so với trước Tết Dương lịch, thời điểm người dân rời TPHCM về quê nghỉ lễ hoặc đi du lịch.

Phương tiện từ các tỉnh miền Tây về TPHCM qua quốc lộ 1 đoạn gần cầu Bình Điền. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại quốc lộ 1, cửa ngõ phía Tây TPHCM, từ 16 giờ 30 phút chiều 4-1, dòng phương tiện từ các tỉnh miền Tây như Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ… về TPHCM đông nhưng thông thoáng.

Nhiều người dân cho biết, để tránh cảnh kẹt xe căng thẳng vào giờ cao điểm ngày cuối kỳ nghỉ, họ đã chủ động quay lại thành phố sớm hơn.

Anh Nguyễn Thanh Lai (quê Cần Thơ) chia sẻ: “Những năm trước tôi thường về lại thành phố đúng chiều tối ngày cuối kỳ nghỉ, vừa mệt vừa mất nhiều thời gian do kẹt xe. Năm nay rút kinh nghiệm, tôi đi sớm hơn để di chuyển thuận lợi, có thời gian nghỉ ngơi”.

Tương tự, chị Võ Thu Minh (quê Cà Mau) cho hay, cả gia đình đã quay lại TPHCM từ 15 giờ ngày 4-1. Chị nói: “Chủ động lên sớm vừa tránh kẹt xe, chúng tôi vừa tranh thủ thêm thời gian vui chơi, tham quan trong thành phố trước khi quay lại nhịp sống thường ngày”.

Ở khu vực phía Đông thành phố, áp lực giao thông tăng hơn so với ngày trước đó, 3-1. Dòng phương tiện nối đuôi nhau hướng từ cao tốc Dầu Giây – Long Thành – TPHCM tuy đông nhưng không căng thẳng.

Các tuyến cửa ngõ khác như đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định, Xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13 và quốc lộ 1, phương tiện đông nhưng không gây ùn ứ.

Phương tiện lưu thông qua khu vực nút giao An Phú di chuyển hơi chậm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng xe ra vào tăng đột biến khiến các tuyến đường Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ nhiều thời điểm ùn ứ cục bộ.

Theo Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 4-1, tổng hành khách thông qua cảng đạt khoảng 140.000 lượt với 809 chuyến bay. Lượng khách đến nhà ga quốc nội tăng cao hơn nhiều so với khách đi.

Riêng các nhà ga T1 và T3 phục vụ khoảng 48.442 lượt khách, trong đó có 22.403 khách đi và 26.039 khách đến. Nhà ga T3 ghi nhận 308 chuyến bay, gồm 154 chuyến đi và 154 chuyến đến.

Hành khách về lại TPHCM tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất chiều tối 4-1. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại các bến xe, không khí cũng hết sức nhộn nhịp.

Bến xe miền Tây liên tục đón các chuyến xe từ Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau… đưa người dân trở lại TPHCM. Đại diện bến xe này cho biết, riêng ngày 4-1, bến dự kiến phục vụ khoảng 48.500 lượt khách với hơn 1.950 chuyến xe.

Trong khi đó, bến xe miền Đông mới dự kiến có khoảng 450 chuyến với hơn 4.500 lượt khách.

Khu vực xung quanh các bến xe và ga Sài Gòn thường xuyên xảy ra kẹt xe do taxi, xe ôm công nghệ và phương tiện cá nhân tập trung đông.

Nhằm đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM đã chủ động bố trí lực lượng túc trực tại các nút giao trọng điểm, tăng cường điều tiết, phân luồng. CSGT khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin, tuân thủ hướng dẫn điều tiết.

Song song đó, TPHCM cũng triển khai nhiều giải pháp khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, từ ngày 31-12-2025 đến 2-1-2026, hệ thống vận tải công cộng phục vụ gần 4,6 triệu lượt hành khách, tăng 15% so với cùng kỳ. Riêng metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong ngày 4-1 vận hành 264 chuyến, từ 5 giờ đến 23 giờ, góp phần giảm áp lực cho giao thông đường bộ trong cao điểm sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

