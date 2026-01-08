Người dân xếp hàng rước lộc Vàng 0,1 chỉ ngày đầu năm

Những ngày đầu năm 2026, thị trường vàng ghi nhận một hiện tượng "bùng nổ" khi hàng dài người dân kiên nhẫn xếp hàng tại các cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải. Không chỉ tại Thủ đô, sức nóng của BST Tứ Quý Thịnh Vượng còn lan tỏa tới phương Nam trong ngày đầu tiên thương hiệu này chính thức hiện diện tại TP. Hồ Chí Minh.

Dòng người xếp hàng mua Vàng 24K tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày đầu năm

"Săn" lộc đầu năm – Nét đẹp văn hóa thời hiện đại

Ghi nhận từ 8 giờ sáng ngày 2-1-2026, bầu không khí tại các điểm bán mới của Bảo Tín Mạnh Hải tại Hà Nội đã vô cùng nhộn nhịp. Đặc biệt, tại số 608 - 608C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ, TPHCM, hàng trăm người dân cũng đã có mặt từ sớm để sở hữu bộ thẻ vàng Tùng – Cúc – Trúc – Mai để cầu may cho năm mới 2026. Ai nấy đều háo hức mong muốn trở thành những người đầu tiên sở hữu bộ thẻ vàng Tùng – Cúc – Trúc – Mai để cầu may cho năm mới 2026.

Người dân khoe phiếu mua Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải

Anh K (27 tuổi, Hà Nội), một trong những người đầu tiên cầm trên tay sản phẩm, hào hứng: “Mình quyết tâm dậy sớm đến cửa hàng tại Trần Nhân Tông để xông đất đầu năm. Điều mình ưng nhất là dòng Tiểu Kim Cát này không tính tiền công, mua bao nhiêu tính bấy nhiêu theo giá vàng nên rất phù hợp để những người trẻ như mình tích lũy dần.”

Lý giải cho sức nóng của BST Tứ Quý Thịnh Vượng, đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cho biết, bản vị 0,1 chỉ đang dần trở thành sự lựa chọn “quốc dân” vì phá vỡ rào cản về tài chính. Với chỉ hơn 1,5 triệu đồng, bất kỳ ai từ sinh viên đến nhân viên văn phòng đều có thể sở hữu Vàng 24K chuẩn mực, an toàn cho tích lũy bền vững.

Chị H (Phường Bàn Cờ, TPHCM) vừa nhận sản phẩm vừa cười nói: “Hồi giờ nghe danh hiệu Bảo Tín Mạnh Hải uy tín lắm, nay thấy khai trương sát nhà là mình ghé liền. Ở Sài Gòn mình hay mua vàng nhẫn, nhưng nay thấy cái thẻ 0,1 chỉ này đẹp quá, ép vỉ cứng cáp, bỏ vô ví gọn hơ mà không sợ móp méo như vàng chỉ bình thường. Mua lấy hên ngày mùng 1, hy vọng cả năm tiền vô như nước”.

Thông điệp cát tường từ biểu tượng Tứ Quý không chỉ là tài sản, mỗi thẻ vàng trong BST còn mang lời chúc: Tùng - Bền chí, Cúc - An nhiên, Trúc - Vươn cao, Mai - Khai vận. Sự kết hợp giữa Vàng 24K và công nghệ khắc laser 3D sắc nét đã biến sản phẩm này thành một vật phẩm phong thủy hội tụ đủ may mắn cho cả 4 mùa trong năm.

Các bạn trẻ khoe mua thành công Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải

Danh sách các cửa hàng mở bán dịp Tết dương lịch 2026: MH1: 39 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội MH2: 15 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội MH3: 16 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội MH4: 08 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội MH5: 12B Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội MH6: 73 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội MH7: 217 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội MH8: 05 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội MH10: 18-20 Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương, TP Hải Phòng MH11: 318 - 320 Ngô Gia Tự, Tỉnh Bắc Ninh MH12: 18 Ngô Quyền, Cửa Nam, Hà Nội MH15: 608 -608C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh Gian hàng pop-up: AEON Mall Hà Đông, Hà Nội Danh sách các cửa hàng Khai trương trong tháng 1-2026 MH13: 163 Cầu Giấy, Hà Nội MH14: Tầng 1, Khu Thương Mại, Tòa nhà CT4A, KĐT Bắc Linh Đàm, Định Công, Hà Nội Xem thêm tại Website Bảo Tín Mạnh Hải: https://baotinmanhhai.vn

NGỌC HẢI