Nguy cơ dừng show “Nữ hoàng Vũ đạo đường phố” vì nhóm nhảy bỏ về, “không phục” ban giám khảo?

3 giám khảo cuộc thi là Wootae, Diệp Lâm Anh, Hari Won cùng người dẫn chương trình Gil Lê

Nữ hoàng Vũ đạo đường phố là tên gọi bản Việt của chương trình nổi tiếng Hàn Quốc - Street Woman Fighter. Ở tập 3, màn tranh tài của 6 nhóm nhảy nữ Việt Nam gồm F.E.D, HANOI X GIRLS, OOPS!, SALAD, SO FIRE và SS WARRIORZ bước vào thử thách mang tên Nhiệm vụ cấp bậc.

Tại vòng này, các vũ công phải biên một đoạn vũ đạo ngắn (khoảng 30 giây) trong thời gian 48 giờ cho bài hát. Sau đó, mỗi thành viên thể hiện bài vũ đạo cho các thành viên còn lại xem. Cuối cùng, các thành viên bỏ phiếu theo nhiều hình thức lựa chọn ra vũ đạo để ban giám khảo chọn “vũ công nhảy chính”.

Tại tập này, Hari Won trở thành “chuyên gia tư vấn tâm lý” khi liên tục bày tỏ sự lo ngại về khả năng thi đấu thiếu “lửa” của các thành viên nhóm SALAD. Cụ thể, ở phần thi vũ đạo cấp phó nhóm là sự “lạc tông” sai nhịp đến 2 lần trong màn trình diễn nhóm của Mayonair (SALAD). Hari Won liên tục hỏi thăm tình hình các thành viên nhóm vì cảm nhận ra sự bất ổn trong các bước vũ đạo. Tuy vậy, cô vẫn gây thất vọng cho khán giả khi chưa đưa ra được nhận xét nào mang tính chuyên môn cụ thể cho phần trình diễn của thí sinh.

Gánh phần trọng trách nghiêm khắc khi đánh giá chuyên môn để đưa ra nhận xét các đội, Wootae cho rằng Linh Lei (nhóm SO FIRE) dựng bài tốt nhưng dựng được bài rồi bị “cướp” vũ đạo từ tay HANOI X GIRLS. Do đó, với kết quả “đau lòng” dành cho SO FIRE, Wootae mong rằng nhóm sẽ đem hết sức mạnh làm bàn đạp thể hiện thật tốt trong MV dựng sau này.

Shin (SALAD) với bề dày kinh nghiệm biên đạo là người giành được quyền biên cho cấp bậc Trưởng nhóm với bản Energy của Rhyder. Tuy nhiên, người được chọn làm "vũ công nhảy chính" cấp bậc trưởng nhóm lại thuộc về Đỗ Linh (nhóm OOPS!). Quyết định này có sự đồng thuận của 3 giám khảo nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt “không phục” từ Shin và các thành viên khác. Shin yêu cầu tái đấu nhưng không được đồng ý.

Giám khảo Diệp Lâm Anh “nói thật” rằng vì vũ đạo cấp bậc trưởng nhóm do Shin biên nên các động tác trong bài nhảy trở thành “thói quen” của Shin, thiếu đi thần thái cần thiết trong khi Đỗ Linh thể hiện tròn vai. Shin vẫn không chấp nhận lời giải thích này, tuyên bố bỏ cuộc và tự ý rời khỏi trường quay khiến các giám khảo ngơ ngác.

Phần thi của các nhóm nhảy

Tập 3 dừng lại với hình ảnh quay ngoắt rời đi trong nước mắt của thành viên nhóm SS Warriorz sau khi “bại trận”.

Việc có nhóm nhảy tự ý bỏ thi, các thí sinh "khó chịu ra mặt" và các thành viên ban giám khảo bị nghi ngờ về sự công tâm trong quyết định ít nhiều làm ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình “Nữ hoàng Vũ đạo đường phố”.

TIỂU TÂN