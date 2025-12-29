Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Phương Thanh đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

Vượt qua 32 thí sinh, Nguyễn Phương Thanh, sinh viên trường Đại học Đại Nam trở thành tân Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.

Các thí sinh đoạt giải tại đêm chung kết
Tối 28-12, chung kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 5 (TP Đà Nẵng) với chủ đề "Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình".

33 thí sinh đã trải qua các phần thi trình diễn: trang phục của NTK Thiên Cẩm, trang phục dạ hội, áo dài và thi ứng xử.

DCBM6293.jpg
Đêm thi có sự góp mặt của ca sĩ Tùng Dương, Duyên Quỳnh, rapper Double2T

Sau các vòng thi, chiến thắng thuộc về Nguyễn Phương Thanh, người đẹp sinh năm 2005 quê Phú Thọ.

Nữ sinh cao 1m68, nặng 52kg, số đo ba vòng là 83-63-91cm, là sinh viên năm 3, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội).

DCBM1318.jpg
Tân Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam Nguyễn Phương Thanh

Tân Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam nhận tổng giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng, gồm 500 triệu đồng tiền mặt, vương miện, học bổng du học, gói truyền thông và quà tặng từ nhà tài trợ.

Danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3, Á hậu 4 lần lượt thuộc về Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Kim Châu, Mai Ngọc Anh Thư và Trần Thu Huyền.

DCBM1361.jpg
Á hậu 1 Nguyễn Ngọc Anh
DCBM1377.jpg
Á hậu 2 Nguyễn Kim Châu
DCBM1394.jpg
Á hậu 3 Mai Ngọc Anh Thư
DCBM1419.jpg
Á hậu 4 Trần Thu Huyền

Các giải thưởng phụ:

Người đẹp thân thiện: Ngô Mai Hương

Người đẹp mặc trang phục truyền thống đẹp nhất: Huỳnh Nguyễn Thiên Hương

Người đẹp ảnh: Mai Ngọc Anh Thư

Người đẹp phong cách: Trần Anh Thư

Người đẹp được khán giả yêu thích nhất: Nguyễn Đức Mỹ Duyên

