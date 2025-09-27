Khởi động cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

Tối 27-9, tại Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng), Công ty TNHH Truyền thông Giải trí TPA Entertainment tổ chức họp báo thông tin về cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.

Cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa Bình Việt Nam 2025 mang thông điệp “Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình”

Cuộc thi mang thông điệp “Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình”, tìm kiếm ứng viên xuất sắc nhất cho ngôi vị hoa hậu, với giá trị cốt lõi dựa trên các tiêu chí sắc đẹp – trí tuệ – bản lĩnh – giàu lòng nhân ái.

Ban tổ chức kỳ vọng, thông qua cuộc thi sẽ tìm được những cô gái hội tụ các yếu tố cần thiết để trở thành những đại sứ truyền cảm hứng, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Bà Trương Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Truyền thông Giải trí TPA Entertainment, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Vượt trên khuôn khổ một cuộc thi nhan sắc, Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam còn là sân chơi giúp các bạn trẻ học hỏi, trải nghiệm và lan tỏa thông điệp hòa bình”.

Vòng sơ tuyển online của cuộc thi năm nay diễn ra từ 27-9 đến 25-11. Trong thời gian này, các thí sinh cũng sẽ trải qua sơ khảo trực tiếp tại 4 thành phố lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ.

Vòng bán kết dự kiến diễn ra từ 5-12 đến 15-12 tại TP Đà Nẵng, kết hợp ghi hình truyền hình thực tế. Trước thềm chung kết toàn quốc ngày 28-12 tại TP Đà Nẵng, các thí sinh sẽ tham gia dạ tiệc đấu giá thiện nguyện ngày 18-12 với chủ đề “Sinh viên nhân ái”.

Điểm nhấn của cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 chính là hành trình truyền hình thực tế, để tìm kiếm Đại sứ sinh viên vì hòa bình; Đại sứ sinh viên nhân ái; Đại sứ sinh viên tài năng và Đại sứ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức khởi động cuộc thi

Theo ban tổ chức, đêm chung kết cuộc thi năm nay được dàn dựng công phu, với công nghệ sân khấu, âm thanh ánh sáng hiện đại, kết hợp hình ảnh hoa sen và chim bồ câu là những biểu trưng cho hòa bình.

Thí sinh giành chiến thắng sẽ nhận được tổng giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, vương miện, quà tặng từ nhãn hàng,...

Ngoài danh hiệu cao nhất cùng 3 giải á hậu, ban tổ chức còn trao các giải phụ như: Người đẹp thân thiện, Người đẹp mặc trang phục truyền thống đẹp nhất, Người đẹp được khán giả yêu thích nhất, Người đẹp ảnh, Người đẹp phong cách, Đại sứ khởi nghiệp sáng tạo, Đại sứ sinh viên tài năng, Đại sứ sinh viên nhân ái.

PHẠM NGA