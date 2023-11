Nhà thơ Đào Phong Lan tái xuất với tập thơ “Em không thể nói lời từ biệt”

Triển lãm trực tuyến với chủ đề “Xuôi dòng sông Thu” năm 2023, diễn ra từ nay đến ngày 9-11, các tác phẩm trưng bày tại website www.xuoidongsongthu.com, và nền tảng mạng xã hội Facebook của nhóm Vietnam Art Space, All about Art and Artists và trang cá nhân của họa sĩ Ngô Trần Vũ.