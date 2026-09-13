Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Chiều 13-9 (giờ địa phương), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô New Delhi, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali. Ảnh: TTXVN

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác, chiều 12-9 (giờ địa phương), Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam coi Ethiopia là đối tác quan trọng tại châu Phi.

Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, triển khai hiệu quả các cam kết cấp cao đã đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy trao đổi đoàn, đặc biệt là lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, kinh doanh. Hai bên cần tăng cường các khuôn khổ pháp lý nhằm tạo nền tảng vững chắc, lâu dài thông qua việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hiệp định quan trọng như Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

Thủ tướng Abiy Ahmed Ali khẳng định Ethiopia coi Việt Nam là đối tác ưu tiên và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Bày tỏ nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Abiy Ahmed Ali kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Ethiopia, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghệ và trí tuệ nhân tạo; khẳng định Chính phủ Ethiopia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Ethiopia khẳng định sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch AIIB Zou Jiayi. Ảnh: TTXVN

Tiếp bà Zou Jiayi (Trâu Gia Di), Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị AIIB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, có tính lan tỏa cao, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển đô thị và kết nối vùng; tăng cường hỗ trợ kỹ thuật trong khâu chuẩn bị dự án và thiết kế các cấu trúc tài chính sáng tạo; đồng thời đẩy mạnh đồng tài trợ với các đối tác phát triển và khu vực tư nhân nhằm huy động tối đa nguồn lực cho nhu cầu đầu tư hạ tầng của Việt Nam.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ đối tác dài hạn với AIIB, nhất là trong phát triển hạ tầng chiến lược, chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng đề nghị AIIB phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương xây dựng danh mục dự án hợp tác trung và dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và các ưu tiên của AIIB; AIIB hợp tác với các định chế tài chính Việt Nam theo mô hình của IFC, ADB để cùng huy động vốn, phát hành trái phiếu trên thị trường tài chính nội địa và xây dựng danh mục các dự án khả thi, hiệu quả tại Việt Nam.

Quan chức cấp cao Ấn Độ tiễn Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch AIIB nhất trí với các định hướng hợp tác và lĩnh vực ưu tiên như đề nghị của Thủ tướng Lê Minh Hưng; khẳng định đây là hướng đi phù hợp để chuyển từ hợp tác theo từng dự án riêng lẻ sang hợp tác theo chương trình, hình thành danh mục dự án chất lượng, đủ điều kiện triển khai và huy động được nguồn tài chính với điều kiện ưu đãi.

TTXVN