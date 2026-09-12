Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Sáng 12-9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến 13-9 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và là lần thứ hai Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS với tư cách là đối tác của nhóm BRICS, cho thấy vai trò, vị thế, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu và tương lai của khu vực, thế giới.

Việc Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ lần này tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả của Việt Nam.

TTXVN