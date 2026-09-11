Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian Vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, sáng 11-9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm, làm việc tại Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp (CEA) và chứng kiến lễ trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc với Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế của Pháp - cơ sở Paris-Sacley (CEA-Saclay). Ảnh: TTXVN

Đây là trung tâm nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Pháp cũng như thế giới, nơi hội tụ của những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như năng lượng nguyên tử, bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo.

Chia sẻ tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đối với Việt Nam, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Năng lượng nguyên tử, bán dẫn, hàng không vũ trụ và công nghệ lượng tử là những lĩnh vực công nghệ chiến lược được xác định ưu tiên hàng đầu.

Về năng lượng nguyên tử, trong bối cảnh Việt Nam tái khởi động Chương trình điện hạt nhân quốc gia với Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị CEA đồng hành cùng Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực pháp quy hạt nhân, cùng nghiên cứu an toàn lò phản ứng và mở rộng hợp tác sang y học hạt nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ lõi, gắn nghiên cứu với sản xuất thực tế, thay vì chỉ dừng ở gia công, lắp ráp; hợp tác sâu hơn để nâng cao tỉ lệ nội địa hóa công nghệ lõi trong chương trình vệ tinh quan sát Trái đất thế hệ mới của Việt Nam; đẩy mạnh xây dựng các chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, bồi dưỡng một thế hệ nhà khoa học Việt Nam đủ năng lực làm chủ công nghệ lượng tử trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Nghiên cứu công nghệ thuộc Tập đoàn Thales. Ảnh: TTXVN

Cũng trong sáng 11-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm nghiên cứu công nghệ thuộc Tập đoàn Thales, nằm trong Khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay và tham quan Phòng thí nghiệm sạch nghiên cứu lĩnh vực bán dẫn và vật liệu tiên tiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu công nghệ thuộc Tập đoàn Thales. Ảnh: TTXVN

Tập đoàn Thales là tập đoàn công nghệ hàng đầu quốc tế với hơn 85.000 nhân viên hoạt động tại 65 quốc gia. Hiện tập đoàn đang cung cấp thiết bị điện tử hàng không, chế tạo các hệ thống vệ tinh viễn thông, phát triển an ninh mạng và công nghệ số, tập trung vào bảo mật dữ liệu, quản lý danh tính số và bảo vệ an ninh mạng cho các tổ chức chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa giữa Tập đoàn Thales và Tập đoàn Gtel Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký kết, trao thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Thales và Tập đoàn Gtel Việt Nam, nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và an ninh mạng tại Việt Nam.

TTXVN