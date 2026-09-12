Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Ngày 12-9, tại New Delhi, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ấn Độ dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Narendra Modi. Ảnh: TTXVN

Làm sâu sắc quan hệ, tăng kết nối hai nền kinh tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ tướng Narendra Modi và các nhà lãnh đạo cấp cao Ấn Độ; chúc mừng thành công của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2026 và những thành tựu kinh tế - xã hội của Ấn Độ; tin tưởng nước bạn thực hiện thành công “Tầm nhìn 2047”, trở thành quốc gia phát triển.

Đánh giá cao sáng kiến Diễn đàn Tiếng nói Phương Nam (Global South) của Thủ tướng Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp đóng góp vào các sáng kiến của BRICS năm 2026, nhất là về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch và phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp đóng góp vào các sáng kiến của BRICS năm 2026. Ảnh:TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ luôn là những người bạn gần gũi, thủy chung, kiên định. Việc nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5-2026 thể hiện lòng tin chính trị, sự chia sẻ tầm nhìn và hội tụ lợi ích chiến lược, mở ra nhiều cơ hội hợp tác.

Thủ tướng Narendra Modi đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam trong BRICS, nhấn mạnh việc Việt Nam tham dự đã góp phần nâng tầm hội nghị; khẳng định Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.

Hai Thủ tướng ghi nhận những bước tiến trong quan hệ song phương, việc triển khai tích cực Chương trình Hành động 2024-2028 và kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hai bên nhất trí duy trì đà phát triển quan hệ, tin cậy chính trị cao; thường xuyên trao đổi, phối hợp về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thiết lập hành lang kinh tế, chuỗi cung ứng để tăng kết nối hai nền kinh tế. Ảnh:TTXVN

Nhận định hai nền kinh tế tăng trưởng nhanh, có tính bổ trợ cao và tiềm năng hợp tác lớn, hai nhà lãnh đạo quyết tâm thúc đẩy các biện pháp sớm đưa thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD; tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm, nhất là dược phẩm, nông sản, sản phẩm ngư nghiệp và chăn nuôi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thiết lập hành lang kinh tế, chuỗi cung ứng để tăng kết nối hai nền kinh tế; xem xét khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương; phối hợp với các nước ASEAN sớm hoàn tất rà soát Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA). Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào công nghệ, hạ tầng, năng lượng và dược phẩm.

Hai bên nhất trí nghiên cứu thúc đẩy các dự án đường sắt, hình thành hành lang kết nối Nam Á - Đông Nam Á; kết nối cảng biển hai nước gắn với tuyến hàng hải Á - Âu. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ấn Độ tiếp tục tăng tần suất chuyến bay thẳng giữa các thành phố lớn của hai nước.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng, công nghệ và giao lưu nhân dân

Hai Thủ tướng khẳng định quốc phòng - an ninh là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; nhất trí đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, đào tạo, cung cấp tín dụng ưu đãi và sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Ngoại giao - Quốc phòng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh:TTXVN

Về khoa học - công nghệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam - Ấn Độ, tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), mạng di động 5G/6G; xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư AI, bán dẫn, đào tạo công nghệ số cho thế hệ trẻ; kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Hai nhà lãnh đạo mong muốn phát huy sự gắn kết về văn hóa, lịch sử, văn minh và tôn giáo để mở rộng hợp tác du lịch, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và giao lưu nhân dân. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, yoga, Phật giáo trong năm 2027, nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Narendra Modi đồng tình với các đề xuất, khẳng định Chính phủ Ấn Độ ủng hộ và nỗ lực triển khai các biện pháp đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn trong các thể chế đa phương, sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ tăng cường hợp tác với ASEAN; mong Ấn Độ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ lập trường của ASEAN về Biển Đông.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Narendra Modi sớm thăm lại Việt Nam. Thủ tướng Narendra Modi nhận lời, đề nghị hai bên thu xếp thời gian phù hợp.

Tiếp tục triển khai các dự án hợp tác trọng điểm Việt Nam - Cuba Cùng ngày, nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla. Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh: TTXVN Chia sẻ những khó khăn về kinh tế - xã hội, năng lượng, lương thực và tài chính của Cuba, Bộ trưởng Bruno Rodriguez Parrilla đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam. Cuba mong muốn phối hợp triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm về sản xuất lương thực, năng lượng mặt trời, dược phẩm; tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoạt động của các dự án và doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục tham khảo kinh nghiệm Đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn giữa hai Đảng; đề nghị Việt Nam tiếp tục phối hợp, ủng hộ Cuba tại các diễn đàn đa phương. Hai bên khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng; tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

* Chiều cùng ngày, tại New Delhi, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); ông Grandhi Mallikarjuna Rao, Chủ tịch Tập đoàn GMR, và ông Sanjay Dhawan, Phó Chủ tịch Tập đoàn ACME của Ấn Độ.

Theo TTXVN