Kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm

Chiều 13-9 (giờ địa phương), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô New Delhi, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18. Ảnh: TTXVN

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 trong vai trò nước đối tác của BRICS.

Phát biểu tại phiên họp với chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ chế đa phương khu vực, liên khu vực và toàn cầu, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và mang lại cơ hội phát triển bình đẳng và bền vững cho tất cả các quốc gia; phát huy vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tạo dựng và củng cố niềm tin, góp phần tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu, thúc đẩy cải cách hệ thống đa phương đáp ứng toàn diện hơn lợi ích của các nước đang phát triển.

Nhân chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ, chiều 12-9 (giờ địa phương), Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali; tiếp bà Zou Jiayi, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB). Chiều 13-9, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và các cơ quan bên cạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên họp Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ, ngày 13-9. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao các ưu tiên “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề xuất 3 định hướng lớn để BRICS phát huy vai trò trong giai đoạn tới.

Thứ nhất, chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế thông qua tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển củng cố năng lực hoạch định chính sách linh hoạt, quản trị và dự báo chiến lược, nâng cao năng suất lao động, khả năng tự cường và tính năng động của nền kinh tế, kịp thời ngăn ngừa khủng hoảng và chủ động ứng phó với các cú sốc, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và các thách thức xuyên biên giới hiện nay.

Thứ hai, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững thông qua tăng cường phối hợp chính sách về thương mại và đầu tư, mở cửa thị trường, phát huy các định chế tài chính hiện có và huy động thêm các nguồn lực dài hạn với chi phí hợp lý để giúp các nước đang phát triển tiếp cận công bằng hơn với các nguồn vốn cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Thứ ba, chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo thành các chương trình, dự án cụ thể, phục vụ lợi ích chung của các quốc gia thông qua các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực có sức lan tỏa cao như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam lấy con người, đổi mới thể chế, quản trị hiện đại, khoa học - công nghệ làm nền tảng cho phát triển; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng BRICS với tinh thần trách nhiệm, thiện chí và hợp tác thực chất để kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm cho mọi quốc gia, mọi người dân.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS năm 2026 chủ trì. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong Năm Chủ tịch BRICS 2026 của Ấn Độ, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của BRICS. Hội nghị đã thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và các thể chế đa phương, các biện pháp duy trì hòa bình, ổn định khu vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm.

TTXVN