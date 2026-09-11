Việt Nam chủ động nắm bắt các xu thế phát triển và định hướng hợp tác lớn tại BRICS

Chiều 11-9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã trả lời báo chí về ý nghĩa chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và những đóng góp của Việt Nam khi tham gia hội nghị lần này với tư cách là nước đối tác của BRICS.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến 13-9

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, việc Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS là cơ hội quan trọng để Việt Nam cùng các nước thành viên và nước đối tác của BRICS trao đổi, đối thoại, xác định hướng đi, giải pháp đối với các vấn đề lớn đặt ra trong quản trị khu vực và toàn cầu, nhất là các vấn đề về kinh tế, phát triển, gắn với lợi ích, ưu tiên của các nền kinh tế mới nổi và nước đang phát triển.

Bên cạnh đó, việc tham dự hội nghị giúp Việt Nam chủ động nắm bắt các xu thế phát triển, định hướng hợp tác lớn tại BRICS và các cơ chế đa phương, phục vụ triển khai hiệu quả chủ trương hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. Đồng thời, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ là dịp quan trọng để tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ, nước Chủ tịch BRICS năm 2026, cũng như với các nước thành viên và nước đối tác BRICS.

Việc tham gia các hoạt động của BRICS giúp Việt Nam tiếp tục mở rộng không gian phát triển, đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng; tiếp cận các sáng kiến, xu hướng công nghệ mới; tranh thủ hiệu quả các nguồn lực về vốn, khoa học - công nghệ, tri thức và thị trường phục vụ phát triển đất nước.

Về những đóng góp của Việt Nam tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, đóng góp ý tưởng, thúc đẩy các sáng kiến và hình thức hợp tác cụ thể, phù hợp với lợi ích, khả năng và điều kiện của Việt Nam.

Tại phiên thảo luận về chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về nhiều vấn đề lớn đặt ra trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có các hoạt động song phương tại Ấn Độ. Các cuộc trao đổi sẽ ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, kết nối hạ tầng nhằm đạt những kết quả thực chất, cụ thể trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Trong đó, đặc biệt là thúc đẩy thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030; tăng cường đầu tư các dự án lớn mang tính biểu tượng của các doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, tạo đột phá trong triển khai hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo...

Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng sẽ trao đổi, làm sâu sắc hơn các trụ cột hợp tác quan trọng khác, nhất là giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân. Trong đó có nhiều nội dung cụ thể sẽ được thảo luận như tăng tần suất chuyến bay thẳng giữa hai nước, hợp tác phát triển du lịch hai chiều, du lịch tâm linh và công nghiệp văn hóa, nhất là công nghiệp điện ảnh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, giao lưu nhân dân…

Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến 13-9.

MINH DUY