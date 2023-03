Nhân lực với kỹ năng số góp phần thúc đẩy GDP hàng năm thêm 934 tỷ USD

Amazon Web Services (AWS), một công ty trực thuộc Amazon.com, vừa công bố nghiên cứu mới cho thấy những người lao động khu vực châu Á – Thái Bình Dương (CA-TBD) có kỹ năng số tiên tiến, bao gồm kỹ năng về kiến trúc đám mây hoặc phát triển phần mềm - đóng góp khoảng 934 tỷ đô la Mỹ vào GDP hàng năm của khu vực này.

Điều này là do mức lương mà họ được nhận cao hơn 65% so với những người có trình độ học vấn tương tự nhưng không sử dụng các kỹ năng số trong công việc.

Báo cáo “Khảo sát về kỹ năng số tại châu Á - Thái Bình Dương: Lợi ích kinh tế của lực lượng lao động am hiểu công nghệ,” do AWS tài trợ và được thực hiện bởi Gallup, nghiên cứu về việc lực lượng lao động được cung cấp khả năng sử dụng công nghệ đã và đang mang lại lợi ích đáng kể cho người lao động, các tổ chức và nền kinh tế như thế nào. 16.000 người đang làm việc và 7.500 người sử dụng lao động thuộc các tổ chức và ngành công nghiệp trong khu vực công và tư nhân tại các quốc gia Úc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Singapore và Thái Lan, đã tham gia khảo sát này.