Nhật Bản: Cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện

Cử tri tại một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX

Cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu từ 7 giờ (giờ địa phương) tại hơn 44.600 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 20 giờ (giờ địa phương) và việc kiểm phiếu dự kiến sẽ kéo dài đến tận đêm khuya. Dự kiến, sáng 9-2 sẽ công bố kết quả.

Tâm điểm của cuộc bầu cử là liệu liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đối tác mới là đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) có giành được đa số ghế để cho phép chính quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi tiếp tục cầm quyền hay không.

Các cuộc thăm dò gần đây do những cơ quan truyền thông lớn tại Nhật Bản thực hiện cho thấy liên minh cầm quyền nhiều khả năng sẽ giành được đa số ghế. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cũng cho biết vẫn còn một tỷ lệ đáng kể cử tri chưa quyết định, để ngỏ khả năng có những thay đổi vào phút chót, tạo ra sự bất định cho cuộc đua.

Tính đến ngày 6-2, số người đã bỏ phiếu sớm đạt hơn 20,79 triệu người, tương đương khoảng 20% tổng số cử tri, tăng hơn 4,36 triệu người so với cùng thời điểm của cuộc bầu cử Hạ viện cách đây 2 năm.

MINH CHÂU