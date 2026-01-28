Mỹ điều nhiều khí tài lớn đến vùng Vịnh

Theo báo New York Times, Mỹ đang điều động lực lượng hải quân - không quân lớn áp sát vùng Vịnh, làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công vào Iran, có thể kéo theo vòng xoáy trả đũa khắp Trung Đông.

Nâng cao mức sẵn sàng

Trang Middle East Eye (trụ sở ở London) dẫn nguồn tin từ một quốc gia vùng Vịnh cho biết Mỹ đang cân nhắc các cuộc không kích chính xác nhằm vào Iran. Mặt khác, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tướng Brad Cooper vừa thăm Israel để dự các cuộc họp cấp cao với Tổng Tham mưu trưởng Israel, Trung tướng Eyal Zamir, và Tư lệnh Không quân Israel để bàn về giải pháp quân sự với Iran.

Vũ khí trên tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln tại vùng Vịnh (Ảnh: USNAVY)

Theo báo New York Times, tính đến ngày 26-1, tàu sân bay Abraham Lincoln cùng 3 chiến hạm trang bị tên lửa Tomahawk đã vào khu vực của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ở vùng Vịnh. Ngoài tàu sân bay, quân đội Mỹ cũng gửi thêm máy bay chiến đấu F‑15 và F‑35, máy bay tiếp nhiên liệu và các hệ thống phòng không bổ sung đến vùng Vịnh.

Ngày 26-1, theo hãng tin bán chính thức ISNA của Iran, cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Iran đều tuyên bố sẽ trả đũa. Hiện, các quan chức tại Trung Đông ngày càng lo ngại Mỹ sẽ tấn công Iran, một động thái có thể kích hoạt chuỗi trả đũa nhằm vào các căn cứ Mỹ trên khắp khu vực bởi Iran và các lực lượng ủy nhiệm.

Còn cửa cho giải pháp ngoại giao?

Theo cựu Phó đô đốc Kevin Donegan, nguyên Tư lệnh hải quân Mỹ tại Trung Đông, kết cục của bất kỳ đòn đánh nào vào chính quyền Iran đều khó lường. Vì vậy, mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ muốn cải thiện vị thế đàm phán hơn là giành thắng lợi quân sự toàn diện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết, Iran muốn đạt được một thỏa thuận với Washington. Trong cuộc phỏng vấn với trang tin Axios, Tổng thống Donald Trump nói Iran muốn đàm phán và đã gọi điện nhiều lần cho phía Mỹ. Theo báo New York Times, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đang tham vấn với các đối tác khu vực về Iran. Ngoài các cuộc trao đổi với quan chức Israel và các cuộc họp tại Baghdad (Iraq), quan chức Mỹ cho biết chính quyền Donal Trump đã đối thoại với Saudi Arabia và Qatar về tình hình Iran.

Theo báo Hayom của Israel, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff đã chuyển tới Tổng thống Donald Trump một thông điệp từ phía Iran nhằm trì hoãn khả năng Mỹ tiến hành một cuộc tấn công quân sự. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết, có 4 vấn đề trong thỏa thuận ngoại giao với Iran, bao gồm việc làm giàu uranium, khối lượng vật liệu hạt nhân sở hữu, việc Iran phải cắt giảm kho tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của nước này.

Ngoài ra, theo báo chí tại vùng Vịnh, Qatar hiện nổi lên như một bên trung gian hiệu quả và đáng tin cậy trong những thời điểm căng thẳng cao độ giữa Mỹ và Iran, cung cấp các kênh thực tiễn giúp ngăn chặn các cuộc khủng hoảng leo thang. Dựa trên mối quan hệ bền vững với Tehran và quan hệ đối tác chiến lược với Washington, Doha đã duy trì các kênh kín đáo và đáng tin cậy cho phép cả hai bên liên lạc khi việc đối thoại trực tiếp bị hạn chế về mặt chính trị.

Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 26-1 tái khẳng định không cho phép không phận, lãnh thổ hay vùng biển của UAE bị sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự thù địch nào chống Iran và không cung cấp hỗ trợ hậu cần cho việc đó.

