Thủ tướng Nhật Bản giải tán Hạ viện

Ngày 23-1, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 8-2, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri cho các chính sách kinh tế và an ninh.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tới Văn phòng Thủ tướng họp nội các sáng 23-1. Ảnh: KYODO

Theo hãng tin Kyodo, sáng 23-1, nội các của Thủ tướng Takaichi đã thông qua kế hoạch giải tán Hạ viện gồm 465 ghế. Việc giải tán Hạ viện ngay khi bắt đầu kỳ họp thường kỳ của Quốc hội sẽ chính thức khởi động chiến dịch tranh cử ngắn.

Nhiệm kỳ của các nghị sĩ hiện tại dự kiến kết thúc năm 2028. Tuy nhiên, Thủ tướng Takaichi cho rằng bà chưa nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng cho nhiệm kỳ thủ tướng bắt đầu từ tháng 10-2025 và cho liên minh mới giữa đảng Dân chủ tự do (LDP) và đảng Đổi mới Nhật Bản được thành lập cùng tháng. Cuộc bầu cử cũng sẽ có sự tham gia của khối đối lập mới là Liên minh cải cách trung dung – do đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản và đảng Komeito (đối tác liên minh cũ của LDP suốt 26 năm) lập ra.

Trong bối cảnh giá cả leo thang kéo dài, vấn đề nguồn lực tài chính sẽ thu hút chú ý khi liên minh cầm quyền cân nhắc tạm ngừng thu thuế tiêu dùng đối với thực phẩm, còn khối đối lập đề xuất bãi bỏ hoàn toàn sắc thuế này cho các mặt hàng thiết yếu. Cả lực lượng cầm quyền lẫn đối lập đều đưa ra ý tưởng nâng hoặc dỡ bỏ thuế tiêu dùng đối với thực phẩm nhằm giảm gánh nặng cho các hộ gia đình đang chịu áp lực lạm phát.

Dù nội các của Thủ tướng Takaichi có mức ủng hộ cao, liên minh cầm quyền chỉ nắm đa số mong manh ở Hạ viện và vẫn là thiểu số tại Thượng viện, buộc phải hợp tác với lực lượng đối lập để thông qua luật.

KHÁNH MINH