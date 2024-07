Nhật Bản hạ dự báo tăng trưởng kinh tế

Ngày 19-7, Chính phủ Nhật Bản dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong tài khóa 2024 (đến hết tháng 3-2025) có thể đạt 0,9%, giảm so với mức 1,3% ước tính ban đầu, do lạm phát ảnh hưởng đến tiêu dùng tư nhân và ngành ô tô bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối về kiểm tra an toàn.