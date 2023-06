Nhất trí trình Quốc hội về việc thành lập quỹ phòng thủ dân sự

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới đã báo cáo một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng thủ dân sự. Một số đại biểu (ĐB) Quốc hội góp ý tại phiên họp toàn thể của Quốc hội ngày 26-5 đã được tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo luật.

Tiếp thu ý kiến ĐB, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị UBTVQH cho quy định đối tượng dễ bị tổn thương trong Luật Phòng thủ dân sự đối với phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; đồng thời cho sửa quy định tại khoản 4, điều 3, Luật Phòng chống thiên tai năm 2013 đối với đối tượng này từ dưới 12 tháng lên dưới 36 tháng tại điều 54 của dự thảo Luật Phòng thủ dân sự. Liên quan đến quỹ phòng thủ dân sự, sau khi gửi phiếu xin ý kiến ĐB về 2 phương án, có 68,36% ĐB tham gia ý kiến đồng ý với phương án thành lập quỹ phòng thủ dân sự. Do đó, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị UBTVQH cho chọn phương án thành lập quỹ phòng thủ dân sự như dự thảo luật để Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao cơ quan chủ trì thẩm tra đã phối hợp với cơ quan soạn thảo, tiếp thu tối đa ý kiến của các ĐB, có báo cáo tiếp thu, giải trình đầy đủ. Chủ tịch Vương Đình Huệ cũng đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp với Ủy ban Pháp luật, ban soạn thảo rà soát lại về kỹ thuật văn bản để hoàn thiện trước khi trình Quốc hội thông qua vào đợt 2 của kỳ họp thứ 5.

Cũng tại phiên họp chiều 14-6, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.