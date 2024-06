Nhiều công nghệ hiện đại của Nam A Bank thu hút khách hàng tại “Ngày không tiền mặt 2024”

Đại diện Nam A Bank (bìa trái) nhận kỷ niệm chương Đối tác đồng hành cùng chương trình

Lễ hội “Không tiền mặt” là một trong những hoạt động nổi bật của chương trình “Ngày không tiền mặt 2024” do Báo Tuổi trẻ tổ chức dưới sự chỉ đạo của NHNN. Nam A Bank đồng hành tại lễ hội nói riêng và chuỗi chương trình nói chung với công nghệ ngân hàng ưu việt cùng hàng loạt hoạt động, ưu đãi hấp dẫn.

Thanh toán không tiếp xúc “hút” khách hàng tại sự kiện

Ngay từ đầu giờ chiều ngày 14-6, đông đảo khách hàngphấn khởi với màn chào hỏi đầy thú vị đến từ robot OPBA của Nam A Bank. Đồng thời, khách hàng còn bất ngờ trước hàng loạt công nghệ hiện đại, thanh toán không tiếp xúc chỉ trong tích tắc.

Anh Tiến Mạnh (quận 3, TPHCM) phấn khởi chia sẻ: “Tôi thật sự ấn tượng với nhiều công nghệ mới đến từ Nam A Bank. Tap to Phone hay Mobile Payment là những công cụ hỗ trợ đắc lực cho tôi có thể dễ dàng thanh toán. Ngoài ra, trải nghiệm tại đây, tôi còn ấn tượng với rất nhiều sản phẩm dịch vụ hiện đại khác của ngân hàng như Open Banking đa tiện ích, robot OPBA giải đáp các thắc mắc về tài chính cho khách hàng”.

Tại sự kiện năm nay, Nam A Bank tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, giới thiệu các công nghệ ngân hàng tiên tiến được tích hợp trong hệ sinh thái số như: Ngân hàng số Open Banking; Điểm giao dịch số ONEBANK; Robot OPBA…

Bên cạnh đó, ngân hàng còn mang đến nhiều công nghệ mới nhất trong thanh toán không tiếp xúc nhằm nâng cao trải nghiệm an toàn và bảo mật cho khách hàng như: Tap To Phone và Mobile Payment…

Đông đảo khách hàng tham quan trải nghiệm Không gian số Nam A Bank

Đặc biệt, Nam A Bank cũng đã sẵn sàng triển khai xác thực giao dịch sinh trắc học theo Nghị quyết 2345 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2024. Với bước tiến mới này, ngân hàng tiếp tục thể hiện cam kết trong việc tuân thủ các quy định của NHNN cũng như nâng cao trải nghiệm thuận tiện, an toàn, bảo mật và bảo vệ khách hàng trong các giao dịch ngân hàng.

Là một trong những ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, đến nay Nam A Bank đã triển khai nhiều giải pháp thanh toán không tiền mặt đến khách hàng, nổi bật là hệ thống bệnh viện và trường học trên toàn quốc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của bệnh viện, trường học. Đồng thời giúp khách hàng dễ dàng thanh toán các dịch vụ y tế, giáo dục, giảm thiểu thời gian chờ đợi và rủi ro liên quan đến việc sử dụng tiền mặt.

Tại ngày hội, khách tham quan còn được Nam A Bank tư vấn thông tin tài chính cũng như các vấn đề bảo mật nhằm đảm bảo an toàn trong các giao dịch ngân hàng cùng nhiều sự kiện thú vị khác.

Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn tại Lễ hội “Không tiền mặt”

Cùng với trải nghiệm Không gian số Nam A Bank, ngân hàng còn đưa ra hàng loạt quà tặng và chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.

Khách hàng tham gia mini game và nhận quà tặng từ Nam A Bank

Chị Ngọc Anh, một khách hàng đến từ quận Tân Bình, chia sẻ: “Tôi có mở tài khoản trên Open Banking và tham gia một số game sinh động tại Không gian số của Nam A Bank, tôi nhận được nhiều phần quà tiện ích. Nhưng hơn hết là tôi đã trải nghiệm và bắt đầu cảm thấy cực kỳ thích thú khi sử dụng giao dịch ngân hàng không tiếp xúc một cách nhanh chóng, an toàn, mọi lúc mọi nơi”.

Ngoài ra, khách hàng còn có những phút giây thư giãn khi trải nghiệm các tiện ích liền mạch từ Nam A Bank. Bên cạnh các dịch vụ ngân hàng, khách hàng có thể sử dụng các sản phẩm tiêu dùng thông minh đến từ thương hiệu Đôi Dép. Theo đó, khách hàng thưởng thức trà, cà phê với giá ưu đãi qua máy pha chế tự động kết hợp phương thức thanh toán QR code hiện đại được tích hợp trong thiết bị này.

Dịp này, ngân hàng còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi mua sắm đến từ các đối tác hàng đầu như: Thẻ tín dụng Nam A Bank JCB giảm giá lên đến 32% khi khách hàng thực hiện giao dịch tại chuỗi nhà hàng Golden Gate; Chủ thẻ tín dụng Happy Golf sẽ được tặng không giới hạn lượt chơi golf và trải nghiệm miễn phí phòng chờ thương gia Nam A Bank Premier Lounge. Mỗi ngày, Nam A Bank còn dành hàng loạt ưu đãi giảm giảm giá lên tới 50% ở nhiều lĩnh vực như ẩm thực, mua sắm, giải trí, sức khỏe, làm đẹp, golf…

Đặc biệt, cơ hội nhận ngay quà tặng – nhân đôi may mắn tại tất cả các điểm giao dịch số tự động ONEBANK – 365+. Theo đó, khách hàng nhận ngay một trong các quà tặng hủ thủy tinh, khay mica 4 hủ, khay sứ. Áp dụng khi phát sinh tiền gửi online hoặc khách hàng mua tài khoản số đẹp có thu phí trên ứng dụng Open Banking.

Sự kiện "Ngày không tiền mặt 2024" với chủ đề “Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt an toàn, bảo mật” đã thu hút đông đảo khách tham quan. Bên cạnh giới thiệu các công nghệ thanh toán mới nhất hiện nay, "Ngày không tiền mặt 2024" tập trung vào vấn đề nâng cao khả năng bảo mật, an toàn của hạ tầng thanh toán, đảm bảo an toàn trong thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng và các dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số nói chung.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Nam A Bank cho biết: “Là một trong những đơn vị nhiều năm liền đồng hành cùng sự kiện mang ý nghĩa thiết thực này nhằm góp phần lan tỏa xu hướng thanh toán hiện đại và nâng cao nhận thức của khách hàng về vấn đề giao dịch an toàn, bảo mật. Tiên phong trong công nghệ ngân hàng, Nam A Bank đã liên tục hoàn thiện nâng cấp hệ sinh thái số, góp phần đồng hành cùng Chính phủ và NHNN trong việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và quyết định số 1813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam”.

NGUYỄN VINH