Lập đỉnh phiên thứ 8 liên tục, VN-Index vượt 1.600 điểm

Dòng tiền tiếp tục mua cổ phiếu xoay tua kéo VN-Index chính thức vượt mốc 1.600 điểm với thanh khoản cao.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 12-8 ghi nhận phiên tăng điểm thứ 8 liên tiếp, VN-Index vượt xa mốc 1.600 điểm, chốt phiên với số điểm cao nhất lên 1.608,22 điểm.

Trong phiên giao dịch này, tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, đầu tư công và vận tải. Trong đó, nhiều cổ phiếu tăng kịch trần: CII VSC, VGC, VOS, HAH. Ngoài ra, PC1 tăng 4,44%, GMD tăng 3,23%, DPG tăng 4,37%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa nhưng nhóm cổ phiếu tăng mạnh hơn KDH, TAL tăng trần, PDR tăng 5,29%, HDC tăng 3,04%, NLG tăng 2,47%, TCH tăng 1,4%, QCG tăng 2,99%. Ngược lại, NVL giảm 1,6%, DXS giảm 1,59%; DIG, CEO, VHM, DXG, SZC, KHG, NTL giảm gần 1%.

Nhóm tài chính cũng có sự phân hóa, riêng nhóm tài chính tiêu dùng lại tăng mạnh: cổ phiếu F88 đã tăng trần phiên thứ 3 liên tục kể từ khi lên sàn, lên 1.175.400 đồng/cổ phiếu, EVF tăng 3,57%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng có sự phân hóa nhưng sắc đỏ nhiều hơn: SSI giảm 2%, VND giảm 2,23%, SHS giảm 2,05%, ORS giảm 1,97%, HCM giảm 1,25%. Ngược lại, VIX tăng 2,56%, BSI tăng 1,21%, CTS tăng 3,58%.

Nhóm “cổ phiếu vua” tiếp tục tăng góp phần giữ đà tăng cho VN-Index dù liên tục phá đỉnh: LPB tăng 6,28%; HDB tăng 3,58%; BID tăng 3,23%; ABB tăng 1,56%; MBB tăng 1,89%; VAB tăng 1,52%; CTG, VCB, STB, MBS tăng gần 1%.

Ngoài ra, nhóm năng lượng cũng tốt: POW tăng trần, BSR tăng 3,61%, PVS tăng 1,34%, PLX tăng 1,45%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 11,36 điểm (0,71%) lên 1.608,22 điểm với 176 mã tăng, 156 mã giảm và 53 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng nhẹ 0,01 điểm lên 276,47 điểm với 90 mã tăng, 82 mã giảm và 66 mã đứng giá. Thanh khoản tiếp tục tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 45.500 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 48.600 tỷ đồng, giảm 300 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tục với tổng giá trị bán ròng hơn 582 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT gần 131 tỷ đồng, SSI gần 97 tỷ đồng và HPG gần 77 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN