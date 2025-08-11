VN-Index chạm mốc 1.600 điểm nhưng "hạ nhiệt" cuối phiên

Dù thu hẹp đà tăng sau khi chạm mốc 1.600 điểm nhưng VN-Index vẫn chốt phiên với mức giá đóng cửa cao nhất lịch sử. Cổ phiếu F88 của CTCP Đầu tư F88 tiếp tục tăng trần phiên thứ 2 sau khi lên sàn, lên 1.022.100 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá trên, F88 đã có vốn hóa khoảng 8.300 tỷ đồng (khoảng 314 triệu USD) từ mức 5.250 tỷ đồng khi lên sàn. Đây là doanh nghiệp có trị giá cổ phiếu cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Về thị trường chung, thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần 11-8 có thời điểm vượt 1.600 điểm, lên 1.601 điểm nhưng sau đó gặp áp lực chốt lời mạnh kéo VN-Index lùi khỏi mốc này khi chốt phiên.

Dù vậy, VN-Index cũng đã thiết lập đỉnh lịch sử phiên thứ 4 liên tục. Dòng tiền lan tỏa khắp các nhóm ngành, trong đó, nhóm bất động sản, đầu tư công và tài chính vẫn thu hút được tiền mạnh nhất.

Nhóm “cổ phiếu vua” tiếp tục tăng mạnh, góp phần giúp VN-Index liên tục vượt đỉnh: VAB tăng trần, MBB tăng 4,09%, EIB tăng 4,49%, SHB tăng 2,41%, TPB tăng 1,03%, LPB tăng 1,13%...

Nhóm chứng khoán cũng tăng tích cực: SSI tăng 5,63%, SHS tăng 4,27%, VND tăng 3,35%, BSI tăng 2,02%, MBS tăng 1,11%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản ngoài bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup đồng loạt giảm: VHM giảm 1,37%, VIC giảm 1,28%, VRE giảm 2,17% còn lại đa số đều tăng tích cực: QCG tăng trần, IDC tăng 7,84%, PDR tăng 6,57%, NHA tăng 6,37%, HPX tăng 5,36%, KHG tăng 4,98%, SZC tăng 2,97%, DIG tăng 2,41%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu đầu tư công, tiêu dùng cũng tăng mạnh, nhiều cổ phiếu cũng tăng trần: HHV, VGC, CII, PET, MSN…

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 11,91 điểm (0,75%) lên 1.596,86 điểm với 228 mã tăng, 97 mã giảm và 55 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 4 điểm (1,47%) lên 276,46 điểm với 114 mã tăng, 63 mã giảm và 57 mã đứng giá. Thanh khoản giảm nhưng ở mức cao, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 45.300 tỷ đồng, giảm 3.900 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 49.900 tỷ đồng, giảm 4.400 tỷ đồng so với phiên trước.

NHUNG NGUYỄN