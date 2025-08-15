Khối ngoại bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng

VN-Index chốt phiên cuối tuần ngày 15-8 quay đầu giảm điểm, chấm dứt chuỗi 10 phiên tăng liên tiếp trước đó.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 15-8 biến động mạnh. Trong phiên giao dịch sáng cùng ngày, có thời điểm VN-Index tiếp tục vượt đỉnh lịch sử, tăng mạnh lên cao nhất 1.666,54 điểm, tức tăng gần 26 điểm so với giá tham chiếu nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh.

Đến phiên chiều, áp lực chốt lời ồ ạt, nhóm “cổ phiếu vua” hạ nhiệt, nhiều cổ phiếu mất giá trần kéo VN-Index nhanh chóng giảm mạnh, có thời điểm giảm xuống thấp nhất 1.622,98 điểm, tức giảm 44 điểm so với giá cao nhất trong phiên. Tuy nhiên, lực cầu chờ tham gia thị trường khá tốt giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm, chốt phiên tại 1.630 điểm.

So với mức tăng của 10 phiên trước đó, VN-Index chỉ quay đầu giảm hơn 10 điểm là không đáng kể. Tuy nhiên, cổ phiếu giảm áp đảo, hơn gấp 3 lần cổ phiếu tăng.

Trong đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh góp phần giúp VN-Index đỡ giảm sâu phải kể đến là: VJC, MBB, BSR, VIX, EIB, VPB, SHB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản bị bán mạnh nên đồng loạt giảm sâu: NBB giảm sàn, TCH giảm 5%, NLG giảm 4,89%, DIG giảm 4,31%, NVL giảm 3,97%, DXG giảm 3,2%, CEO giảm 4,71%, SZC giảm 3,08%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán có sự phân hóa mạnh: VIX, ORS tăng trần, BSI tăng 1,98%, VFS tăng 5,64%, VND tăng 2,07%, HCM tăng gần 1%. Ngược lại, VDS giảm 4,81%, FTS giảm 3,17%, VCI giảm 2,79%, CTS giảm 3,58%, SHS giảm 1,17%...

Nhóm ngân hàng bị chốt lời mạnh nên sắc đỏ nhiều hơn: BID giảm 2,73%, VCB giảm 1,38%, STB giảm 2,71%, TCB 2,08%, TPB giảm 1,52%, CTG giảm 2,39%, MSB giảm 1,86%, LPB giảm 2,99%, OCB giảm 1,52%. Ngược lại, EIB tăng 4,95%, MBB tăng 2,4%, SHB tăng 2,21%, ACB tăng 1,34%, HDB tăng gần 1%.

Riêng nhóm cổ phiếu đầu tư công vẫn giữ đà tăng tích cực: VSC tăng trần, CII tăng 5,78%, PC1 tăng 3,27%, VGC tăng 2,03%, FCN tăng 2,75%, GEE tăng 2,01%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 10,69 điểm (0,65%) còn 1.630 điểm với đến 261 mã giảm, 84 mã tăng và 37 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 2,81 điểm (0,99%) còn 282,34 điểm với 133 mã giảm, 50 mã tăng và 47 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE 59.500 tỷ đồng, tăng 6.700 tỷ đồng so phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản lên gần 64.500 tỷ đồng, tăng 7.700 đồng so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục chốt lời phiên thứ 7 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng “khủng”, lên đến hơn 3.000 tỷ đồng. Tốp 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là: HPG hơn 700 tỷ đồng, FPT gần 509 tỷ đồng và MBB gần 500 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN