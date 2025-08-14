“Cổ phiếu vua” dậy sóng, VN-Index tiếp tục lập kỷ lục mới

Nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng kịch trần, đặc biệt là nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) đang tham gia hỗ trợ tái cơ cấu các NHTM yếu kém… Đà tăng của nhóm “cổ phiếu vua” được thúc đẩy sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 23/2025 (có hiệu lực từ 1-10), cho phép các NHTM này được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 14-8 tăng mạnh, VN-Index ghi nhận phiên lập kỷ lục thứ 10 liên tục, lên mức cao nhất từ trước đến nay, vượt 1.640 điểm.

Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm “cổ phiếu vua”, góp phần lớn kéo VN-Index tăng gần 30 điểm. Cổ phiếu 4 NHTM nhận chuyển nhượng các NHTM yếu kém trước đó tăng mạnh: MBB, VPB, HDB tăng kịch trần, VCB tăng 4,32%. Ngoài ra, ACB cũng tăng kịch biên độ, SHB tăng 5,43%, TPB tăng 3,39%, MSB tăng 4,19%, TCB tăng 2,4%, OCB tăng 1,94%, EIB tăng 2,17%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán dù không tăng mạnh cũng giữ được đà tăng tích cực: MBS tăng trần, SHS tăng 2,81%, VND tăng 1,47%, ORS tăng 1,59%; SSI, FTS, BSI… tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công cũng tăng mạnh: CII, VSC tăng trần, CEO tăng 6,15%, SCR tăng 5,05%, NVL tăng 2,44%, VIC tăng 1,9%, PDR tăng 1,45%, DXG tăng 1,39%, VRE tăng 2,38%...

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu tiêu dùng lại quay đầu giảm: MSN giảm 1,28%, PAN giảm 2,17%, HAG giảm 1,85%, ANV giảm 1,29%, FRT giảm 3,44%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 29,09 điểm (1,81%) lên 1.640,69 điểm với 156 mã tăng, 170 mã giảm và 51 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 5,46 điểm (1,95%) lên 285,15 điểm với 109 mã tăng, 76 mã giảm và 46 mã đứng giá. Thanh khoản giảm nhưng vẫn giữ ở mức cao, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 52.800 tỷ đồng, giảm 3.200 tỷ đồng so phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản lên gần 56.800 tỷ đồng, giảm 4.400 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục chốt lời phiên thứ 6 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng lên đến hơn 2.366 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là: HPG gần 424 tỷ đồng, FPT gần 376 tỷ đồng và SSI gần 293 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN