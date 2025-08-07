“Cổ phiếu vua” dậy sóng, VN-Index lập đỉnh cao mới

Mặc dù lượng hàng “khủng” phiên giao dịch hơn 78.000 tỷ đồng về tài khoản nhưng VN-Index vẫn tiếp tục bứt phá, phá đỉnh lịch sử vừa lập phiên trước, thiết lập đỉnh cao mới vượt 1.580 điểm. Thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 44.000 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 7-8 trong phiên giao dịch sáng, nhà đầu tư giao dịch khá thận trọng vì e dè lượng hàng T + 2,5 phiên giao dịch ngày 5-8 sẽ về tài khoản trong phiên chiều.

Tuy nhiên, đến phiên chiều, lực cung không mạnh, lực cầu tiếp tục mua cổ phiếu nên VN-Index tiếp tục tăng, dù 2 cổ phiếu nhà Vingroup giảm (VHM giảm 2,56%, VIC giảm 2,95%) đã lấy của VN-Index gần 6 điểm.

Dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào mua nhóm “cổ phiếu vua”, bất động sản và đầu tư công nên nhiều cổ phiếu trong nhóm này tăng mạnh.

Nhóm "cổ phiếu vua" tăng mạnh: VPB, TPB tăng trần, MSB tăng 5,86%, BID tăng 2,41%, BVB tăng 2,1%, OCB tăng 2,26%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng duy trì đà tăng tích cực: VDS, ORS tăng trần, SBS tăng 7,48%, FTS tăng 3,63%, BSI tăng 2,89%, AGR tăng 3,37%, HCM tăng 1,44%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công cũng có nhiều cổ phiếu tăng trần và sát trần: DXS, LDG, CII, LCG, FCN tăng trần, CEO tăng 5,31%, KDH tăng 6,41%, ACV tăng 6%, HHV gần 5%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, nguyên vật liệu cũng tăng mạnh và không ít cổ phiếu tăng kịch biên độ: ANV, IDI; HT1, VPG, DMP…

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,1 điểm (0,51%) lên 1.581,81 điểm với 223 mã tăng, 106 mã giảm và 47 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 2,2điểm (0,82%) lên 270,86 điểm với 102 mã tăng, 73 mã giảm và 64 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 44.200 tỷ đồng, 5.300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt 46.900 tỷ đồng, tăng 5.200 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại quay lại bán ròng gần 81 tỷ đồng trên sàn HOSE. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT gần 369 tỷ đồng, GEX gần 158 tỷ đồng và VCB hơn 127 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN