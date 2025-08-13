Phá đỉnh lịch sử 9 phiên liên tục, VN-Index lập kỷ lục mới

Tiền chảy mạnh vào thị trường chứng khoán, VN-Index quay đầu tăng 27 điểm trong phiên, đóng cửa ở mức cao kỷ lục dù có thời điểm lùi dưới mốc 1.600 điểm do áp lực chốt lời lớn.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 13-8 chứng kiến cảnh chốt lời mạnh sau khi VN-Index lập đỉnh 8 phiên liên tục trước đó.

VN-Index có thời điểm giảm 23 điểm, về 1.585.76 điểm nhưng sau đó lực cầu quá mạnh, đã “cân” hết lượng chốt lời nên VN-Index chốt phiên “quay xe”, lên mức cao kỷ lục 1.611,6 điểm - thiết lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay và ghi nhận phiên lập đỉnh thứ 9 liên tục, bất chấp khối ngoại tiếp tục chốt lời phiên thứ 5 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng “khủng”, gần 1.480 tỷ đồng.

Tâm điểm của thị trường hôm nay là nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công: NLG, NBB, EVG, IDJ, CII, VSC tăng trần; KDH tăng 5,85%, SZC tăng 4,33%, NTL tăng 4,98%, TCH tăng 2,56%, DIG tăng 4,54%, PDR tăng 1,26%, VPI tăng 3,56%, VCG tăng 2,1%, LCG tăng 2,55%...

Nhóm chứng khoán dù bị chốt lời mạnh nhưng đã hút được dòng tiền nên quay đầu tăng tích cực: MBS, CTS, APS, AAS tăng trần, BVS tăng 5,41%, SHS tăng 4,18%, FTS tăng 2,04%, HCM tăng 3,24%, VCI tăng 3,3%, VIX tăng 1,17%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục phân hóa nhưng cổ phiếu tăng mạnh và nhiều hơn: MBB tăng 6,17%, SHB tăng 2,38%, CTG tăng 3,33%, LPB tăng 3,02%, ACB tăng 1,03%, ABB tăng 3,08%; MSB, HDB tăng gần 1%. Ngược lại VPB giảm 2,7%, SSB giảm 2,21%, VAB giảm 1,01%; OCB, TCB, TPB, BID giảm gần 1%.

Còn lại các nhóm tiêu dùng, năng lượng, thép bị bán mạnh nên nghiêng về sắc đỏ: VNM giảm 1,13%, PAN giảm 1,15%, DGW giảm 3,22%, MWG giảm 1,8%, PET giảm 2,86%; HPG giảm 1,4%, NKG giảm 1,78%; PVS giảm 3,17%, PVD giảm 1,09%, BSR giảm 1,96%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,38 điểm (0,11%) lên 1.611,6 điểm với 164 mã tăng, 165 mã giảm và 50 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 3,22 điểm lên 279,69 điểm với 78 mã tăng, 88 mã giảm và 70 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 56.000 tỷ đồng, tăng 10.500 tỷ đồng so phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản lên gần 61.200 tỷ đồng, tăng 12.600 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 5 liên tục với tổng giá trị bán ròng gần 1.480 tỷ đồng. Trong đó, FPT bị bán ròng mạnh gần 1.079 tỷ đồng, tiếp đến là SSI gần 193 tỷ đồng và MWG gần 142 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN