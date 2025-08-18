Cổ phiếu bất động sản, đầu tư công bứt phá, VN-Index tăng trở lại

VN-Index đã bật tăng trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần, dẫn dắt bởi dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 18-8 đã quay đầu tăng trở lại vì dòng tiền đổ vào mua chứng khoán vẫn tích cực. VN-Index có thời điểm giảm gần 5 điểm nhưng đa số thời gian giao dịch vẫn giữ được sắc xanh.

Tâm điểm của thị trường hôm nay là nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công vì hút được dòng tiền, hàng loạt cổ phiếu 2 nhóm này tăng kịch trần: PDR, NHA, CRE, KBC, PC1, HHV, VSC, LCG, CDC… Ngoài ra, FCN tăng 5,35%, VCG tăng 2,41%, KDH tăng 4,23%, DXS tăng 4,45%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa: SHB tăng 2,17%, EIB tăng 2,69%, TPB tăng 3,33%, VPB tăng 2,89%, ACB tăng 1,88%, LPB tăng 2,82%. Ngược lại: MBB giảm 1,59%, HDB giảm 1,61%, STB giảm 2,04%, CTG giảm 1,02%, MSB giảm 1,26%..

Còn nhóm chứng khoán vẫn bị chốt lời nên nghiêng về sắc đỏ: SSI giảm 2,05%, HCM giảm 1,38%, VND giảm 1,62%, VCI giảm 1,77%, CTS giảm 2,9%, FTS giảm 1,46%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu (thép, hóa chất), năng lượng, tiêu dùng cũng tăng tích cực. Nhiều cổ phiếu tăng mạnh: BSR tăng trần, DCM tăng 5,73%, DPM tăng 2,14%, HPG tăng 1,43%, HSG tăng 1,54%, NKG tăng 2,38%, HAG tăng 4,72%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,37 điểm (0,39%) lên 1.636,37 điểm với 199 mã tăng, 130 mã giảm và 48 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 1,53 điểm (0,54%) lên 283,87 điểm với 108 mã tăng, 68 mã giảm và 52 mã đứng giá. Thanh khoản giảm nhưng vẫn ở mức cao, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 45.100 tỷ đồng, giảm 10.800 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản lên hơn 48.500 tỷ đồng, giảm 16.000 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn chưa ngừng chốt lời, bán ròng phiên thứ 8 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 1.947 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là: SHB gần 265 tỷ đồng, VPB gần 190 tỷ đồng và FPT gần 165 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN