Nhiều địa phương tại ĐBSCL: Thiếu giáo viên, thiếu sách giáo khoa trước năm học mới

Còn 1 tháng nữa là bước vào năm học mới 2026-2027, song tình trạng thiếu giáo viên, trường lớp, dụng cụ học tập, sách giáo khoa (SGK)… đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành ĐBSCL. Để việc dạy và học được đảm bảo, chính quyền và ngành giáo dục các địa phương trong vùng đang gấp rút thực hiện nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài.

Chị Nguyễn Thị Thúy Duy, phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) tìm mua sách giáo khoa cho con nhưng không đủ bộ. Ảnh: TẤN THÁI

Thiếu giáo viên các cấp học

Nhiều địa phương ở ĐBSCL cũng đang đối diện với tình trạng thiếu giáo viên trước năm học mới. Tại tỉnh Cà Mau, Sở GD-ĐT cho biết, theo định mức của Bộ GD-ĐT, năm học 2026-2027, toàn tỉnh còn thiếu khoảng 1.309 giáo viên, trải đều ở các cấp học. Trong đó, nhiều nhất là cấp THPT đang thiếu 439 giáo viên; cấp THCS thiếu 227 giáo viên; cấp tiểu học thiếu 392 giáo viên và cấp mầm non thiếu 251 giáo viên.

Theo ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, nguyên nhân thiếu giáo viên chủ yếu do số lượng học sinh trong năm học 2026-2027 tiếp tục tăng. Cùng với đó, việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 làm tăng nhu cầu giáo viên ở một số môn học, trong khi công tác tuyển dụng giáo viên gặp nhiều khó khăn, nguồn dự tuyển ít. Ngoài ra, năm 2026, theo yêu cầu của cấp trên, viên chức sự nghiệp giáo dục của tỉnh Cà Mau giảm thêm khoảng 1.000 biên chế…

Thiếu sách cục bộ do nhu cầu tăng cao

Để con gái có đủ dụng cụ học tập khi bước vào năm học mới, cả tuần qua, chị Nguyễn Thị Thúy Duy, ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau “chạy đôn chạy đáo” khắp nơi tìm mua SGK, nhưng không có kết quả.

“Tôi đi hết các nhà sách ở khu vực trung tâm tỉnh Cà Mau vẫn không mua được đủ bộ SGK lớp 6. Chỗ thì thiếu sách Mỹ thuật, nơi thì thiếu sách Lịch sử - Địa lý. Việc học của học sinh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nếu tình hình này kéo dài”, chị Thúy Duy lo lắng.

Chị Hoa, nhân viên một nhà sách trên đường Ngô Quyền (phường An Xuyên, Cà Mau) cho biết, hầu hết các bộ SGK từ lớp 1 đến lớp 9 đều bị thiếu đầu sách. Chẳng hạn, bộ SGK lớp 4 và 5 thiếu sách Lịch sử - Địa lý; SGK lớp 8 thiếu Lịch sử - Địa lý, Toán tập 1 và Tiếng Anh (bài tập và bài học); SGK lớp 9 thiếu sách Toán tập 1, Hoạt động trải nghiệm và Lịch sử - Địa lý…

Tại tỉnh Đồng Tháp, đại diện Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tiền Giang cho biết, để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, đơn vị đã phát hành hơn 4 triệu bản. Tuy nhiên, do nhu cầu mua sách rất lớn nên một số đầu sách bị thiếu, trong đó thiếu nhiều nhất là các loại sách bài tập, sách bổ trợ, sách tiếng Anh.

Qua rà soát cho thấy, việc thiếu sách cục bộ ở thời điểm này là do nhu cầu mua tăng cao, không phải thiếu nguồn cung. Trước tình hình này, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tiền Giang đã có văn bản gửi các nhà xuất bản, đề nghị cung cấp đủ số lượng đầu sách, loại sách, không để việc dạy và học của giáo viên và học sinh bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Lập, Hiệu trưởng Trường THCS Tân An Hội (xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long), cho biết, trước tình hình nhiều nhà sách bị thiếu SGK, nhà trường đã chủ động hỗ trợ phụ huynh, học sinh liên hệ với nhiều đơn vị cung ứng sách và thiết bị giáo dục để đặt mua. Hiện, nhà trường đã tổng hợp và đặt hơn 100 đầu sách theo nhu cầu đăng ký của học sinh. Đối với các loại sách bài tập và sách bổ trợ, nguồn cung hiện vẫn chưa có, nhà trường đang tích cực tìm nguồn.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Nguyên cho biết, sở đang phối hợp với UBND các xã, phường rà soát để điều tiết, bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp giữa các cơ sở giáo dục. Trước mắt, phân công giáo viên dạy liên trường, liên cấp đối với các môn học còn thiếu; ưu tiên bố trí giáo viên cho các môn học bắt buộc, các lớp cuối cấp và địa bàn khó khăn, không để xảy ra tình trạng không có giáo viên đứng lớp. Cùng với đó, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương thực hiện hợp đồng lao động đối với các vị trí giáo viên còn thiếu theo quy định.

TẤN THÁI - TÍN HUY