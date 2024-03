Nhiều hoạt động tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - 23 năm, một câu chuyện. Ảnh: Gia đình cố nhạc sĩ cung cấp

Sáng 1-4 tới, gia đình Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng bạn bè, người hâm mộ sẽ gặp nhau tại căn nhà nơi ông từng sinh sống để tổ chức lễ tưởng nhớ và sau đó là viếng mộ ông ở Nghĩa trang Gò Dưa (TP Thủ Đức) cũng như tổ chức đêm nhạc “Thao thức cùng Trịnh - 2024” chủ đề Trịnh Công Sơn, Phiêu du một đời.

Riêng năm nay, ngoài chương trình xây dựng 3 điểm trường Trịnh Công Sơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số và tặng áo ấm cho trẻ em khó khăn, gia đình cố nhạc sĩ còn thông báo thành lập “Nhóm Nghiên cứu và Biểu diễn âm nhạc Trịnh Công Sơn” (gọi tắt Nhóm Nghiên cứu Trịnh Công Sơn) tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam.

Nhóm có sự tham gia của đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là ông Nguyễn Trung Trực và ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cùng TS. Nguyễn Nam (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, Giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam) và nhiều nhà nghiên cứu trẻ…

Ông Nguyễn Trung Trực, bà Trịnh Vĩnh Trinh sẽ đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tham gia Nhóm Nghiên cứu Trịnh Công Sơn. Ảnh: Gia đình cố nhạc sĩ cung cấp

Nhóm nghiên cứu được hình thành sau một thời gian hợp tác giữa gia đình và Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam. Các thành viên là những người trẻ có am hiểu về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, có khát khao tìm hiểu về nhạc Trịnh Công Sơn và mong muốn “khoác chiếc áo mới” cho những tác phẩm bất hủ để “thở hơi thở mới của thời đại”, lan tỏa các giá trị tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Không chỉ thực hiện công tác chuyên môn về nghiên cứu, nhóm có một số thành viên đảm nhiệm việc nghiên cứu để biểu diễn các tác phẩm âm nhạc với một tinh thần mới mẻ, trẻ trung và sáng tạo. Nhóm sẽ biểu diễn nhạc Trịnh cho người trẻ trong những thông điệp mới - lan tỏa tình yêu thương, lòng biết ơn, sự từ bi và lòng bao dung để cùng chữa lành.

Một số hoạt động của Nhóm Nghiên cứu Trịnh Công Sơn dự kiến trong 2024 và 2025 gồm: Series Podcast về Trịnh Công Sơn trong chương trình Podcast Bán Nguyệt Tâm Thư Khố; Đề án nghiên cứu “Trịnh Công Sơn qua tư liệu lưu trữ” cùng việc số hóa các tư liệu về Trịnh Công Sơn; dịch thuật và ấn hành công trình khảo cứu Trịnh Công Sơn & Bob Dylan, Essays on War, Love, Songwriting, and Religion của GS. John C. Schafer dài hơn 640 trang được California Polytechnic State University xuất bản cuối năm 2023; Concert nhạc Trịnh tại ĐH. Fulbirght Việt Nam đầu năm 2025…

Tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được khánh thành chiều 28-2 tại Công viên Trịnh Công Sơn (đường Trịnh Công Sơn, TP Huế) đúng 85 năm ngày sinh của ông. Ảnh: Gia đình cố nhạc sĩ cung cấp

TIỂU TÂN