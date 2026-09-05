Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng năm học mới

Sáng 5-9, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, sáng 5-9. Ảnh VIẾT CHUNG

Sáng 5-9, tại lễ khai giảng ở điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự và có bài phát biểu với toàn ngành giáo dục, các em học sinh, giáo viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại điểm cầu Trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Năm học này, Trường THPT Lê Quý Đôn có 1.893 học sinh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ khai giảng tại điểm cầu Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Ninh và trao tặng học bổng cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, sáng 5-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thanh Nưa (Điện Biên).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 3, xã A Lưới 3, TP Huế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chung vui ngày khai giảng với học sinh Trường THCS Hùng Vương, phường Trảng Bom, TP Đồng Nai.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang, xã Tây Giang, TP Đà Nẵng.

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Ia Púch, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch. Ảnh: HỮU PHÚC

Clip: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Ia Púch. Thực hiện: HỮU PHÚC

Sau buổi lễ, Phó Thủ tướng tham quan các dãy phòng học, phòng tin học, phòng học tiếng Anh, kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ học tập và trồng cây trong khuôn viên trường.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm các phòng chức năng của trường. Ảnh: HỮU PHÚC

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch có cảnh quan đẹp, chất lượng công trình bảo đảm, đủ điều kiện cho học sinh bước vào năm học mới. Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai trong việc tập trung nguồn lực, xây dựng đúng tiến độ, đưa các trường nội trú tại khu vực biên giới vào sử dụng.

Tại Gia Lai, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới gồm Ia Púch, Ia Mơ, Ia O, Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Chia được xây dựng với quy mô 212 lớp, khoảng 7.108 học sinh, tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, khởi công từ tháng 11-2025. Riêng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch có quy mô khoảng 800 học sinh, tổng mức đầu tư hơn 177 tỷ đồng. Các trường được đầu tư khang trang, hiện đại, góp phần tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai. Ảnh: HỮU PHÚC

Tháng 7-2025, Bộ Chính trị chủ trương xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ dân tộc và củng cố quốc phòng, an ninh. Ngay sau đó, 108 trường đầu tiên được khởi công, đồng loạt khánh thành vào ngày 5-9; trường còn lại xong trước 30-8-2027. Các trường thường rộng từ 5-10ha với khoảng 30 lớp, tương đương 1.000 học sinh, kết nối đầy đủ hạ tầng điện, nước sạch, thoát nước, giao thông và viễn thông... Học sinh nhận hỗ trợ 450.000 đồng tiền ăn cùng 8 kg gạo nếu ở bán trú; 1,17 triệu đồng và 15 kg gạo nếu ở nội trú.

>>> Hình ảnh lễ khai giảng rộn ràng trên cả nước sáng 5-9

Chương trình "Áo ấm đến trường" do Báo SGGP phát động đến với học sinh phân hiệu Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm ở thôn Triệu Thượng, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trong buổi khai giảng năm học mới 2026-2027, sáng 5-9. Ảnh: MINH HỒNG

Cô Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng, Hà Nội, đánh trống khai trường. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, sáng 5-9. Ảnh VIẾT CHUNG

Lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, sáng 5-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Học sinh dự khai giảng năm học mới 2026-2027 tại điểm cầu Trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh ngày khai giảng, sáng 5-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh ngày khai giảng, sáng 5-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng, Hà Nội, trong ngày khai trường. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Các bé Trường mầm non Phúc Diễn, Hà Nội, vui ngày khai trường. Ảnh: HUYỀN NGUYỄN

Hình ảnh khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Ảnh: HUYỀN NGÂN

PHAN THẢO - HỮU PHÚC