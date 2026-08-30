Nhiều khách sạn trả lại tiền cọc do máy bay không đến Đà Lạt đúng lịch dịp nghỉ lễ 2-9

Sáng 30-8, bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các khách sạn trên địa bàn sẵn sàng thực hiện các thủ tục để hoàn lại tiền cọc đặt phòng cho khách, vì chuyến bay từ TP Cần Thơ đi Đà Lạt không khai thác đúng kế hoạch do sự cố bất khả kháng.

Trước đó, ngày 28-8, chuyến bay VN8020 của VASCO dự kiến rời sân bay Cần Thơ đi Đà Lạt, sau đó vì một số lý do nên chuyến bay không thực hiện trong ngày 28-8, nhiều du khách vì thế không thể đến Đà Lạt theo kế hoạch, nguy cơ mất tiền cọc khách sạn vào dịp nghỉ lễ 2-9.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt làm việc với cơ sở lưu trú du lịch sau khi chuyến bay từ TP Cần Thơ đến Đà Lạt không khai thác như kế hoạch

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt cùng các đơn vị liên quan đã thành lập 3 tổ đến đến các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn có du khách đi trên chuyến bay VN8020 Cần Thơ – Đà Lạt đặt cọc tiền thuê phòng nhưng không thể bay vào ngày 28-8.

Theo thống kê, có nhiều nhóm du khách đến từ TP Cần Thơ đã đặt tiền cọc khách sạn từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đặc biệt, có nhóm khách thuê biệt thự đã thanh toán toàn bộ số tiền thuê 13,5 triệu đồng nhưng không thể đến Đà Lạt nghỉ dưỡng trong ngày 28-8.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt cho biết, qua trao đổi, các khách sạn trên địa bàn đều rất chia sẻ, hợp tác và sẵn sàng thực hiện các thủ tục để hoàn lại tiền cọc đặt phòng cho khách, vì chuyến bay từ TP Cần Thơ đi Đà Lạt không khai thác đúng kế hoạch là sự cố bất khả kháng.

Cơ sở lưu trú hoàn lại tiền cọc cho du khách không thể đến Đà Lạt theo kế hoạch trong dịp 2-9, vì lý do khách quan

Một số khách sạn đã nhận tiền cọc cũng trao đổi với khách để tiếp nhận yêu cầu tiếp tục giữ chỗ, hoán đổi ngày nhận phòng nghỉ hoặc có hướng xử lý tốt nhất. Nhiều du khách rất đồng tình với cách làm của địa phương và mong muốn tiếp tục đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 2-9 này.

UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt sẽ tiếp tục kiểm tra, bổ sung các trường hợp phát sinh để tránh bỏ sót du khách đã đặt tiền cọc khách sạn.

ĐOÀN KIÊN