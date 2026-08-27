Khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM 2026

Sáng 27-8, tại phường Tân Mỹ - TPHCM, diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026). Sự kiện này kéo dài đến 29-8, do UBND TPHCM phối hợp Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Tiết mục khai mạc ITE HCMC 2026 . Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM…

Đại biểu tham dự lễ khai mạc sáng 27-8. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Toàn cảnh lễ khai mạc và một số hoạt động sáng 27-8

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong cho biết ITE HCMC 2026 quy tụ hơn 500 đơn vị, thương hiệu du lịch; 260 người mua quốc tế đến từ hơn 35 quốc gia, vùng lãnh thổ và dự kiến hơn 20.000 cuộc hẹn giao thương B2B.

Quy mô này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn, năng lực kết nối và vị thế của Việt Nam như một điểm đến, đối tác du lịch tin cậy của thế giới.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong phát biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu 20 năm ITE HCMC hình thành và phát triển. Qua hai thập kỷ, hội chợ trở thành hoạt động xúc tiến du lịch quốc tế quan trọng của TPHCM, góp phần kết nối địa phương, doanh nghiệp, thị trường và quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới.

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường, ngành du lịch không chỉ cần thu hút khách mà còn phải nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và chủ động thích ứng. TPHCM xác định liên kết, hợp tác là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu này.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu khai mạc

Với chủ đề “Kết nối sống động – Điểm đến toàn cầu”, ITE HCMC 2026 hướng tới những kết nối thực chất giữa cơ quan quản lý, điểm đến, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, qua đó mở rộng thị trường, tạo thêm cơ hội hợp tác, kinh doanh và động lực phát triển cho doanh nghiệp du lịch.

Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm du lịch tại gian hàng Saigontourist . Ảnh: GIA HÂN

Thúc đẩy hợp tác du lịch TPHCM - Campuchia

Bên lề Hội nghị Du lịch cấp cao thuộc khuôn khổ ITE HCMC 2026, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Du lịch Campuchia Hout Hak.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung luôn coi Campuchia là đối tác, người bạn láng giềng quan trọng. Với lợi thế về vị trí địa lý, giao thông và mối quan hệ hợp tác lâu dài, TPHCM kỳ vọng hợp tác du lịch giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Hout Hak và Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tham dự ITE HCMC 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Hout Hak đánh giá cao sự hợp tác giữa Campuchia và TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung, đồng thời cảm ơn lãnh đạo thành phố cũng như ngành du lịch TPHCM đã tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong thời gian qua.

Bộ trưởng Hout Hak cho biết chuyến công tác lần này diễn ra trong khuôn khổ nhiều hoạt động quan trọng, trong đó có các chương trình hợp tác về du lịch MICE và cuộc gặp giữa các Bộ trưởng Du lịch.

THI HỒNG - HOÀNG HÙNG