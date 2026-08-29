Khách quốc tế hào hứng đi Vespa, tăng văn hóa trải nghiệm bản địa TPHCM

Việc làm mới sản phẩm du lịch, tăng trải nghiệm bản địa giúp TPHCM tạo dấu ấn khác biệt, hấp dẫn hơn với khách quốc tế.

Ngày 29-8, báo chí, TikTokers, buyers quốc tế tiếp tục tham gia các chương trình khảo sát, trải nghiệm điểm đến tại TPHCM trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC 2026).

Đoàn khách quốc tế tham quan TPHCM do Lữ hành Saigontourist tổ chức. Ảnh: HÂN GIA

Bà Hoàng Thùy Linh, Phó Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Lữ hành Saigontourist, cho biết từ 24 đến 31-8, doanh nghiệp tổ chức các chương trình khảo sát dành cho bộ trưởng, thị trưởng, báo chí, TikTokers và buyers quốc tế tại TPHCM (Củ Chi, Vũng Tàu, Côn Đảo, Hồ Tràm, Bình Dương), Đồng Nai, Mũi Né…

Khách tham quan TPHCM bằng xe Vespa. Ảnh: LINH THÙY

Tại TPHCM, hành trình được thiết kế theo hướng tăng tương tác, giúp du khách không chỉ tham quan mà trực tiếp “chạm” vào văn hóa địa phương. Đoàn tham quan Hội trường Thống Nhất, Bảo tàng Mỹ thuật, không gian ven sông Sài Gòn; dạo phố bằng Vespa…

Việc làm mới sản phẩm, tăng trải nghiệm bản địa giúp TPHCM tạo dấu ấn khác biệt, hấp dẫn hơn với khách quốc tế.

Chiều cùng ngày, thông tin từ các doanh nghiệp lữ hành cho biết, nhiều biên bản ghi nhớ, các đơn hàng lớn được các doanh nghiệp ký kết hợp tác tại ITE HCMC 2026. Lữ hành Saigontourist có lịch hẹn với hơn 100 đối tác trong và ngoài nước, từ Ấn Độ, Sri Lanka, Pháp, Trung Quốc, Mỹ, Indonesia, Singapore, Nhật Bản, Nga…

Khách chọn mua tour tại ITE HCMC 2026. Ảnh: HÂN GIA

Trong khi đó, Vietluxtour tập trung khai thác thị trường inbound (khách quốc tế đến Việt Nam) và MICE (du lịch kết hợp hội thảo). Đơn vị đã thực hiện hơn 80 cuộc hẹn B2B với đối tác từ châu Âu, Mỹ, Australia, châu Á; hơn 40% đối tác triển khai ký kết biên bản ghi nhớ ngay tại ITE HCMC 2026.

THI HỒNG