Cẩm tú cầu xanh thu hút người dân, du khách tại hồ Hoàn Kiếm dịp lễ 2-9

Dải cẩm tú cầu xanh dài khoảng 20m tại khu vực bên cạnh cầu Thê Húc, hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), đang thu hút người dân và du khách đến chụp ảnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Dải cẩm tú cầu xanh xuất hiện ở hồ Hoàn Kiếm thu hút đông du khách khi đến với Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ 2-9. Ảnh: THU HÀ

Những chùm cẩm tú cầu mọc dày, phủ sắc xanh pha màu cốm non dọc khu vực bồn hoa, tạo điểm nhấn giữa không gian cây xanh và mặt hồ. Vị trí nằm ngay trung tâm khiến nhiều người khi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm dễ dàng dừng lại thưởng hoa, chụp ảnh.

Nhiều bạn trẻ đến check-in tại dải hoa cẩm tú cầu xanh. Ảnh: THU HÀ

Những ngày gần đây, hình ảnh dải hoa được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh. Du khách đi qua cũng tranh thủ lưu lại khoảnh khắc bên sắc hoa đang độ nở đẹp.

Không gian của hồ Hoàn Kiếm dịu dàng hơn với dải hoa cẩm tú cầu xanh. Ảnh: THU HÀ

Cẩm tú cầu thường gắn với những vùng có khí hậu mát như Đà Lạt, song loài hoa này cũng được sử dụng trong trang trí cảnh quan tại Hà Nội. Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, cẩm tú cầu được trồng xen với một số loài hoa khác, tạo thêm những mảng màu cho không gian quanh hồ.

Dải hoa cẩm tú cầu xanh là điểm nhấn được nhiều du khách tìm đến trong dịp nghỉ lễ 2-9 tại Hà Nội. Thực hiện: THU HÀ

Theo công nhân chăm sóc cây xanh tại khu vực, cẩm tú cầu được tưới nước một lần mỗi ngày vào buổi sáng. Nếu thời tiết thuận lợi, hoa có thể duy trì đến giữa tháng 9.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, khi hồ Hoàn Kiếm dự kiến tiếp tục là điểm đến đông người, dải cẩm tú cầu xanh trở thành một điểm dừng chân được nhiều người lựa chọn để thưởng hoa, chụp ảnh.

VĨNH XUÂN