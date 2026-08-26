Chương trình nghệ thuật "Đêm Việt Nam" mở màn ITE HCMC 2026

Tối 26-8, tại TPHCM diễn ra chương trình nghệ thuật Đêm Việt Nam, với chủ đề “Nhịp đập ITE HCMC - 20 năm đồng hành cùng đất nước”, mở màn Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026).

Dự chương trình có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL; Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM...

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tham dự chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, "Đêm Việt Nam" năm nay có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 50 năm Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm ITE HCMC hình thành, phát triển.

Hai dấu mốc cùng ghi dấu hành trình đổi mới, hội nhập và mở rộng kết nối của TPHCM với thế giới.

Qua 20 năm, ITE HCMC không chỉ trở thành điểm hẹn của ngành du lịch quốc tế, mà còn là không gian vun đắp tình hữu nghị, mở rộng hợp tác và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, nghĩa tình, thân thiện.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Một điểm nhấn của năm nay là TPHCM được Bộ VH-TT-DL tin tưởng lựa chọn đăng cai chuỗi “Các Hội nghị quốc tế về du lịch tại Việt Nam năm 2026”.

Qua đó, ITE HCMC được nâng tầm từ sự kiện xúc tiến, giao thương quốc tế thành không gian kết nối thị trường, doanh nghiệp và đối thoại chính sách du lịch cấp cao, với sự tham dự của lãnh đạo phụ trách du lịch các quốc gia trong khu vực.

“ITE HCMC được kỳ vọng tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác mới, viết tiếp câu chuyện về một Việt Nam cởi mở, một TPHCM năng động và những kết nối bền vững với thế giới”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại "Đêm Việt Nam"

Chương trình nghệ thuật Đêm Việt Nam được xây dựng như dòng chảy của những nhịp đập: từ khởi nguồn, quê hương, giao thoa đến kết nối.

Điểm mới của chương trình không chỉ nằm ở cách kể chuyện bằng nghệ thuật hiện đại, mà còn ở sự kết hợp giữa nhịp sống thành phố, bản sắc Việt và nhịp đập toàn cầu.

Đại biểu thực hiện nghi thức tưới Cây Hạnh phúc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bánh mì Việt Nam được giới thiệu đến thực khách. Ảnh: HOÀNG HÙNG

ITE HCMC 2026 do UBND TPHCM phối hợp Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29-8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, phường Tân Mỹ, TPHCM). Chương trình quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm và thương hiệu, 260 người mua quốc tế cao cấp đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương B2B…

THI HỒNG