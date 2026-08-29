Tuần lễ Ẩm thực Cần Thơ thu hút đông đảo du khách

Tối 28-8, Tuần lễ Ẩm thực TP Cần Thơ năm 2026 khai mạc tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ), thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm, vui chơi trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Đông đảo người dân và du khách tại Tuần lễ Ẩm thực TP Cần Thơ năm 2026

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức, với chủ đề “Ẩm thực Tây Đô - Tinh hoa miền sông nước”, diễn ra đến ngày 2-9.

Tuần lễ có hơn 100 gian hàng, giới thiệu đa dạng món ăn, đặc sản của Cần Thơ và các vùng miền.

Các gian hàng bày bán ẩm thực địa phương

Nghệ nhân trình diễn cách làm bánh truyền thống

Các gian hàng được bố trí thành nhiều không gian như Ẩm thực Tây Đô, Gánh hàng rong, Chợ quê..., tạo điểm đến trải nghiệm văn hóa ẩm thực cho người dân và du khách.

Trong đêm khai mạc, các khu vực ẩm thực luôn đông khách, nhiều món bánh dân gian và đặc sản Nam bộ được giới thiệu, phục vụ tại chỗ.

Các loại bánh dân gian được bày bán

Người dân, du khách thưởng thức và trải nghiệm ẩm thực

Bên cạnh thưởng thức ẩm thực, du khách còn được xem trình diễn, giao lưu và giới thiệu cách chế biến các món ăn truyền thống.

Trong khuôn khổ tuần lễ còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh, trình diễn thời trang, quảng bá du lịch, kết nối tour - tuyến và giới thiệu sản phẩm OCOP.

Không gian trưng bày triển lãm ảnh

Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức hướng đến xây dựng, định vị thương hiệu “Ẩm thực Tây Đô” trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của TP Cần Thơ, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực của thành phố và vùng ĐBSCL đến du khách trong nước, quốc tế.

TUẤN QUANG