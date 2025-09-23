Nhóm Ngũ hổ tướng đến Công an TPHCM làm việc, Khánh Phương lên tiếng

Ngày 23-9, các ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Lưu Hưng, Dương Ngọc Thái thuộc nhóm Ngũ hổ tướng, đã đến Công an TPHCM làm việc liên quan vụ MV có hình ảnh trang web cá độ. Ca sĩ Khánh Phương cũng vừa lên tiếng giải trình vụ việc trên trang cá nhân.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng tại sự kiện ra mắt MV "Anh em trước sau như một". Ảnh: FBNV

Nhóm Ngũ hổ tướng gồm 5 ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Lưu Hưng, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy, Khánh Phương. Ngày 18-9, nhóm ra mắt MV Anh em trước sau như một, nhưng ngay sau đó bị khán giả phản ứng gay gắt khi phát hiện trong MV có xuất` hiện hình ảnh logo của một trang web cá độ.

Theo giấy mời của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM, nhóm Ngũ hổ tướng được triệu tập lúc 8 giờ sáng 23-9 để làm việc liên quan về MV Anh em trước sau như một đã đăng tải trên nền tảng mạng xã hội nghi vấn có hình ảnh liên quan đến trang web cá độ. Thông tin sau buổi làm việc hiện Công an TPHCM chưa công bố.

Chiều 23-9, ca sĩ Khánh Phương chính thức lên tiếng trên trang Facebook cá nhân, xin lỗi khán giả và cho biết nhóm Ngũ hổ tướng cảm thấy buồn khi để mọi việc xảy ra như hiện tại. Nam ca sĩ cho biết anh và nhóm có nhận được lời mời hợp tác tài trợ của Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí, Sự kiện MB66, họ muốn xuất hiện logo 1 vài cảnh nhỏ trong MV Anh em trước sau như một. Sau khi thống nhất, Khánh Phương đã giao cho ê kip kỹ thuật thực hiện ghép vài cảnh có logo như trong MV.

“Khánh Phương và nhóm không hề biết là có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý của giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty MB66 này. Cả nhóm không bao giờ nghĩ đến việc quảng bá hoặc quảng cáo gì cho những web liên quan đến cờ bạc. Nhưng vì sơ suất đã không có sự kiểm tra, rà soát thông tin rõ ràng về logo đã khiến sự việc xảy ra quá tiêu cực và gây bức xúc, thất vọng cho các khán giả. Khánh Phương cảm thấy quá sơ suất và chủ quan. Sai lầm này thật sự quá lớn nhưng chúng tôi không hề có ý định quảng bá cho thương hiệu nào liên quan cờ bạc”, nam ca sĩ phân trần.

Khánh Phương lên tiếng về vụ việc

Khánh Phương cho biết hiện tại nhóm đang phối hợp với cơ quan chức năng để giải trình rõ ràng về vấn đề này.

Trước đó, trưa 22-9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc lên tiếng trên trang cá nhân: “Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19 giờ ngày 18-9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó”. Sau đó nam ca sĩ cho rằng anh chỉ phát ngôn cá nhân, không đại diện cho các thành viên trong nhóm Ngũ hổ tướng.

Hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1 đến 90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015.

DUY PHÚC