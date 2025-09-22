Văn hóa - Giải trí

Công an TPHCM mời làm việc với nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng

Ngày 22-9, Công an TPHCM đã mời làm việc đối với nhóm sản xuất, diễn viên tham gia MV “Anh em trước sau như một” của Ngũ Hổ Tướng.

Theo đó, nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng gồm 5 ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng.

5 ca sĩ đã cùng góp mặt trong MV “Anh em trước sau như một” là bài hát chủ đề của bộ phim ngắn cùng tên ra mắt vào tối 21-9. Sản phẩm này sau khi ra mắt được các thành viên trong nhóm cùng đăng tải trên kênh YouTube cá nhân.

7672750a64438d1dd452-4156-3006.jpg.jpg
Hình ảnh nhóm Ngũ Hổ Tướng trong MV. Ảnh: FBNS

Tuy nhiên, MV này đã bị khán giả phản ứng dữ dội khi phát hiện có chi tiết gắn logo liên quan đến website cá độ. Ít giờ sau, MV này không còn dấu vết logo trên, dấy lên nghi vấn sản phẩm đã bị xóa rồi đăng tải lại phiên bản mới.

Trên trang cá nhân, Ưng Hoàng Phúc chia sẻ: "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19 giờ ngày 18-9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó".

