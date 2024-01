Những mối đe dọa an ninh mạng nhắm vào trẻ em ở năm 2024

Theo thống kê trực tuyến mới nhất, có 91% trẻ em từ 3-15 tuổi chơi game trên một số thiết bị cụ thể. Đối với một số trò chơi, trò chuyện bằng giọng nói và tin nhắn chưa thông qua kiểm duyệt là một phần quan trọng của trải nghiệm. Với ngày càng nhiều người trẻ tuổi tham gia các hoạt động trực tuyến, tội phạm mạng có xu hướng kết bạn, tặng người chơi trẻ nhiều món quà giá trị hoặc hứa hẹn nhằm xây dựng lòng tin với nạn nhân. Sau khi có được sự tin tưởng, tội phạm mạng sẽ đánh cắp thông tin cá nhân bằng cách yêu cầu nạn nhân nhấp vào liên kết lừa đảo để tải tệp độc hại xuống thiết bị của họ được ngụy trang dưới dạng mod trò chơi.

Mặc dù số lượng các trường hợp đe dọa thiết bị nhà thông minh ngày càng gia tăng, các nhà sản xuất vẫn chưa tạo ra công nghệ miễn dịch mạng nhằm ngăn chặn các hành vi khai thác lỗ hổng tiềm năng. Điều này đồng nghĩa với việc trẻ em có thể trở thành công cụ cho tội phạm trong một cuộc tấn công mạng. Khi một thiết bị thông minh trở thành một công cụ giám sát đầy đủ chức năng và khi một đứa trẻ ở nhà một mình, tội phạm mạng có thể liên hệ với chúng thông qua thiết bị và yêu cầu những thông tin nhạy cảm như tên, địa chỉ và thời gian cha mẹ chúng không có ở nhà hoặc thậm chí cả thẻ tín dụng của bố mẹ.

Các chuyên gia của Kaspersky khuyến nghị cách thức bảo vệ trẻ em bằng các biện pháp sau: Luôn cập nhật về các mối đe dọa mới nhất và tích cực theo dõi các hoạt động trực tuyến của trẻ em, theo đó, bậc phụ huynh có thể tạo ra một môi trường trực tuyến an toàn hơn cho con mình; Phụ huynh phải trao đổi cởi mở với con trẻ về những rủi ro tiềm ẩn mà chúng có thể gặp phải trên mạng và hướng dẫn nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho con; Để giúp các bậc cha mẹ làm quen với con cái về an ninh mạng trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng gia tăng, các chuyên gia của Kaspersky đã phát triển Kaspersky Cybersecurity Alphabet với các khái niệm chính của ngành an ninh mạng; Để bảo vệ con trẻ khỏi tải xuống bất kỳ tệp độc hại nào trong quá trình chơi trò chơi, Kaspersky khuyến nghị cài đặt giải pháp bảo mật đáng tin cậy trên thiết bị của chúng; Với các công cụ phù hợp như ứng Kaspersky Safe Kids, các bậc phụ huynh có thể bảo vệ con mình một cách hiệu quả trước các mối đe dọa trên mạng trong thời đại kỹ thuật số….