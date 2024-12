Những thước phim khắc họa hình ảnh chân thực về người lính

Nhiều tác phẩm lần đầu ra mắt

Thượng tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh QĐND, cho biết, trong số 8 bộ phim trình chiếu trong dịp này có 4 phim tài liệu do Điện ảnh QĐND sản xuất. Đặc biệt, phim Vững bước dưới cờ Đảng (đạo diễn, NSND Lưu Quỳ) và Tiến bước dưới quân kỳ (đạo diễn Phạm Thanh Hùng và đạo diễn - NSND Lưu Quỳ) cũng lần đầu được chiếu ra mắt. Cả hai bộ phim không chỉ phản ánh lịch sử chiến đấu anh dũng, mà còn nêu bật những đóng góp to lớn của QĐND Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ độc lập, tự do, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc.

Phim Không thời gian - một dự án đặc biệt được VTV phối hợp Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sản xuất. Ảnh: ĐPCC

Là một tác phẩm của Điện ảnh QĐND được đánh giá cao trong thời gian qua, Linh ảnh (Thiếu tá Nguyễn Quang Quyết biên kịch và đạo diễn), kể về hành trình phục chế các bức ảnh liệt sĩ của nhóm TeamLee. Những bức ảnh được phục dựng không chỉ đúng, đẹp mà còn mang giá trị thiêng liêng, chứa đựng tinh thần và ý chí của các liệt sĩ. Tác phẩm đã đoạt giải Cánh diều vàng năm 2024 hạng mục Phim tài liệu, là minh chứng cho sự nỗ lực, tình yêu thương và lòng biết ơn không bao giờ phai nhạt đối với các thế hệ đi trước.

Trong dịp này, 4 bộ phim truyện điện ảnh cũng được chọn để trình chiếu là Tiếng cồng định mệnh (đạo diễn NSND Nguyễn Khắc Lợi và NSND Lê Thi), Con đường có mặt trời (đạo diễn Vũ Anh Nhất), Thầu Chín ở Xiêm (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng) và Đêm Bến Tre (đạo diễn NSND Trần Phương).

Yên lòng khi thấy màu áo lính

Không thời gian là dự án đặc biệt được VTV phối hợp Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sản xuất, vừa chiếu những tập đầu tiên nhưng đã đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Không chỉ là câu chuyện về sự hy sinh, lòng dũng cảm và phẩm chất của người lính, mà đó còn là một bức tranh sống động về những chiến công thầm lặng của QĐND Việt Nam qua các thời kỳ.

Điều đặc biệt ở Không thời gian là sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại, khán giả không những được chứng kiến những cảnh chiến đấu ác liệt của người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ mà còn là những cuộc chiến khác trong thời bình, như thiên tai, dịch bệnh và công tác cứu nạn cứu hộ. Trung tá Lê Nguyên Đại, một trong những nhân vật chính của bộ phim (diễn viên Mạnh Trường), là một hình mẫu người lính thời hiện đại, đầy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng của nhân dân.

Diễn viên Mạnh Trường chia sẻ: “Đây là một trải nghiệm rất đặc biệt đối với tôi, khi lại một lần nữa được khoác lên mình bộ quân phục, nhưng lần này vai trò của người lính không chỉ trong chiến đấu mà còn trong những nhiệm vụ thầm lặng, như cứu hộ, đối phó với thiên tai, dịch bệnh. Qua bộ phim, tôi hy vọng mọi người sẽ nhận thấy sự hy sinh, cống hiến của người lính thời bình cũng quan trọng không kém gì thời chiến”.

Theo đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, phim đã nỗ lực tái hiện các sự kiện đã diễn ra, nhất là các sự kiện gần đây như cứu hộ, cứu nạn thiên tai. “Mỗi cảnh quay đều được thực hiện bằng tất cả sự tôn trọng đối với người lính. Tôi hy vọng, qua bộ phim này, khán giả sẽ thấy được sự cống hiến thầm lặng của các chiến sĩ trong mọi hoàn cảnh”, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cho hay. Một khán giả cũng dành nhiều lời khen ngợi: “Dù là thời chiến hay thời bình, mỗi khi nhìn thấy màu áo xanh của bộ đội, người dân cảm thấy yên lòng...”. Những lời bình luận này đã phần nào thể hiện sự đồng cảm và sự đánh giá cao của công chúng đối với hình ảnh người lính trong bộ phim.

Vào vai một người lính trên màn ảnh đã khiến NSND Quốc Trị vô cùng xúc động: “Phim Không thời gian như cuộc sống của mình. Được nghe, được chứng kiến, trải nghiệm là thuận lợi để mình diễn vai. Kịch bản này cho tôi cảm giác xung quanh luôn có những đồng chí, đồng đội của mình… Tôi đã khóc ngay khi đọc kịch bản”, NSND Quốc Trị chia sẻ và cho biết thêm, khi đứng trước máy quay ông chỉ cần gợi lại cảm xúc ấy và gần như không phải diễn.

Phim cũng quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng như NSND Như Quỳnh, NSND Trung Anh, các diễn viên đã không ngừng cống hiến hết mình để tái hiện một cách chân thực nhất hình ảnh người lính, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Chính sự cống hiến, sự hy sinh không ngừng nghỉ của người lính Bộ đội Cụ Hồ là thông điệp mà bộ phim Không thời gian muốn gửi gắm đến tất cả mọi người.

MAI AN