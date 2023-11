Ninety Eight công bố quỹ 25 triệu USD hỗ trợ Startup Web3

Trong một sự kiện vừa diễn ra tại TPHCM, công ty Ninety Eight chính thức ra mắt và công bố quỹ trị giá 25 triệu USD dành cho các công ty khởi nghiệp Blockchain ở Việt Nam.

Ninety Eight ra đời trên hệ sinh thái Coin98 Finance (bao gồm ứng dụng ví Coin98) và là sự kiện đổi tên thương hiệu thành Ninety Eight với nhiều mục tiêu mở rộng phát triển các sản phẩm công nghệ mới. Trong đó, mục tiêu mới của Ninety Eight là trở thành một hệ sinh thái của các công ty sáng tạo, với sứ mệnh chung là làm cho mọi người dùng đều có thể gia nhập thế giới Web3 dễ dàng.

Phía Ninety Eight cho biết, công ty cũng công bố thành lập một quỹ phát triển hệ sinh thái trị giá 25 triệu USD nhằm thúc đẩy các công ty công nghệ khởi nghiệp tốt hơn.

Được biết vào tháng 7-2023, công ty bắt đầu ra mắt quỹ Vietnam Future Fund, dành cho các startup công nghệ phát triển các công nghệ phụ trợ trong lĩnh vực Blockchain. Hiện quỹ đã chọn được 2 startup để cấp vốn. Đây là công ty có đội ngũ sáng lập và các thành viên cốt cán đều là người Việt Nam, hiện có trụ sở tại TPHCM.