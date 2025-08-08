1,87 tỷ đồng nâng cấp 7 tuyến hẻm phường Nhiêu Lộc (TPHCM)

Nâng cấp 7 nhánh hẻm nhằm giải quyết tình trạng ngập thoát nước kéo dài trong nhiều năm qua trên địa bàn phường Nhiêu Lộc (TPHCM).

Sáng 8-8, phường Nhiêu Lộc (TPHCM) đã khởi công trình duy tu, sửa chữa, nâng cấp 7 tuyến hẻm trên địa bàn phường. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nhiêu Lộc; Ngô Thị Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc cùng đông đảo người dân địa phương.

Khởi công nâng cấp 7 tuyến hẻm trên địa bàn phường Nhiêu Lộc. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc Ngô Thị Hiền nhấn mạnh, việc triển khai duy tu, nâng cấp hệ thống hẻm trên địa bàn phường là một bước đi quan trọng, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện giao thông, nâng cao chất lượng sống cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công trình bao gồm 7 nhánh hẻm với tổng diện tích mặt hẻm thi công hơn 1.618m². Cụ thể, hẻm 702 Trường Sa, hẻm 704 Trường Sa, hẻm 108 Trần Quang Diệu (2 nhánh), hẻm 822 và 828 Trường Sa (2 nhánh), hẻm 782 Trường Sa làm mới toàn bộ mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước, giải quyết tình trạng xuống cấp và thoát nước kém kéo dài trong nhiều năm qua. Tổng mức đầu tư 1,87 tỷ đồng.

Đông đảo người dân tham dự lễ khởi công. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sát sao của các cấp chính quyền tới đời sống người dân. Dự kiến, sau 3 tháng thi công, cụm hẻm sẽ được hoàn thành, tạo diện mạo mới cho khu vực phường Nhiêu Lộc.

QUỐC HÙNG