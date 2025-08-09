Trường đua Phú Thọ khoác áo mới

Khu Trường đua ngựa Phú Thọ (phường Phú Thọ, TPHCM) từng là nơi giải trí một thời của người dân TPHCM, đặc biệt đối với những ai mê môn đua ngựa. Nay khu đất mang chức năng mới, với nhiều dự án đang được thi công hối hả.

14 dự án đang triển khai xây dựng

Ghi nhận của PV Báo SGGP, Trường đua Phú Thọ đã được quây rào từng khu. Các công nhân đang thi công, đổ đá làm đường. Đây là các tuyến đường kết nối các trục giao thông chính như Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt, Lữ Gia và Ba Tháng Hai. Bên mặt tiền đường Lý Thường Kiệt, dự án cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đây là dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 4-2025 và dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Điểm nổi bật nhất tại khu vực này là rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ nằm trên đường Lữ Gia đã gần hoàn thiện. Rạp hình tròn, mái vòm lớn, ghế ngồi bao quanh không gian chính với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Đây là công trình được khởi công từ tháng 4-2023 và dự kiến sẽ bàn giao trong tháng 8 này.

Toàn cảnh khu Trường đua Phú Thọ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11, cho biết, trong khu Trường đua Phú Thọ có 14 dự án được đầu tư xây dựng. Trong đó, 6 dự án do ban làm chủ đầu tư gồm: Dự án xây dựng mới trường mầm non; dự án xây dựng mới trường phổ thông trung học; dự án xây dựng công viên - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên; dự án xây dựng mới công viên công cộng; dự án xây dựng hạ tầng và đường giao thông; dự án cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ.

Bên cạnh đó, 8 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM làm chủ đầu tư gồm: rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ; dự án xây dựng mới nhà tập luyện 1; dự án xây dựng mới nhà tập luyện 2; dự án xây dựng mới khu hành chính - khoa y học thể dục thể thao; dự án Trung tâm nghệ thuật truyền thống thành phố; dự án cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ; dự án cải tạo, sửa chữa Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ; dự án cải tạo, sửa chữa nhà tập luyện thể thao Phú Thọ.

Về tiến độ xây dựng, ngoài rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ gần như hoàn thành, các dự án còn lại đang được triển khai đầu tư xây dựng. Đặc biệt, dự án công viên công cộng khu Trường đua Phú Thọ với diện tích hơn 7.000m2 dự kiến khởi công trong năm 2025. “Khu Trường đua Phú Thọ không xây dựng công trình nhà cao tầng hay chung cư mới nên không gây áp lực hạ tầng đô thị, giao thông. Các công trình trong trường đua sẽ được tính toán dựa trên nhu cầu thực tế của người dân và chủ yếu phục vụ thể dục thể thao, vui chơi giải trí”, ông Tuấn khẳng định.

Bảo tồn khu khán đài Trường đua ngựa

Liên quan đến quy hoạch Trường đua Phú Thọ, ông Trần Anh Tuấn thông tin, trước năm 2018, chủ trương của thành phố là dừng không còn tổ chức đua ngựa. Từ đó, phần lõi bên trong của trường đua gần như bỏ trống, trừ các công trình thể dục thể thao. Đến năm 2018, quy hoạch 1/2000 khu Trường đua Phú Thọ được Sở QH-KT TPHCM trước đây lập đồ án và được UBND TPHCM phê duyệt.

Theo đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 được UBND TPHCM phê duyệt ngày 22-6-2018, khu Trường đua Phú Thọ thành khu đa chức năng, kết hợp giữa hiện hữu và xây dựng mới. Trong đó, khu hỗn hợp được bố trí gần khu nhà ở hiện hữu phía Tây Bắc, hợp thành một khu ở có trường tiểu học hiện hữu mở rộng, trường mầm non và khu công viên cây xanh tập trung, đáp ứng nhu cầu hạ tầng xã hội cho cộng đồng dân cư. Khu công trình công cộng, công viên, cây xanh, trường học, bãi đậu xe ngầm... được bố trí ở khu vực trung tâm khu Trường đua Phú Thọ. Khu khán đài trường đua ngựa hiện hữu được nghiên cứu giữ lại như một giá trị văn hóa… Tiếp đó, ngày 5-5-2025, UBND TPHCM ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Trường đua Phú Thọ bổ sung nội dung quy hoạch không gian ngầm, kết nối giữa các công trình ngầm với công trình trên mặt đất.

KTS Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, chia sẻ, Phú Thọ từng là trường đua ngựa lớn nhất và được hình thành gần 100 năm về trước. Đây là môn thể thao du nhập theo dấu chân của người Pháp. Trong quá trình hình thành và phát triển, khu vực nơi đây có nhiều chung cư xung quanh. Song song đó, nhu cầu hình thành rạp xiếc quy mô lớn có nơi nuôi thú, huấn luyện thú,… là cần thiết. Chính vì thế, khu Trường đua Phú Thọ được quy hoạch như hiện nay là phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Hơn 70 năm tồn tại Trường đua Phú Thọ Năm 1932, Hội đua ngựa Sài Gòn đã mua khu đất rộng hơn 44ha tại khu vực Phú Thọ (thuộc các tuyến đường Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ ngày nay) để xây dựng trường đua ngựa. Trường đua Phú Thọ hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 1936 với đường đua có cự ly từ 800-3.000m, được xếp hạng là một trong những trường đua ngựa lớn nhất nhì châu Á. Nơi đây nhanh chóng trở thành trung tâm giải trí thể thao lớn của Sài Gòn thời điểm đó. Sau nhiều năm gián đoạn, Trường đua Phú Thọ được khôi phục hoạt động dưới hình thức Câu lạc bộ Thể thao Phú Thọ với gần 600 con ngựa đua và 70 tay nài vào năm 1989. Các cuộc đua tiếp tục diễn ra định kỳ, có cá cược hợp pháp và thu hút người dân địa phương. Đến năm 2004, Câu lạc bộ Thể thao Phú Thọ liên doanh với Công ty TNHH Thiên Mã để nâng cấp cơ sở hạ tầng và vận hành theo hướng chuyên nghiệp hơn với khoảng 850 con ngựa. Đến năm 2011, hoạt động đua ngựa đã tạm dừng, khu vực này đang được cải tạo lại theo quy hoạch của thành phố. NGUYỄN ANH

THANH HIỀN