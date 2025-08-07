TPHCM xây dựng quyết định phân cấp quản lý trật tự xây dựng

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản gửi Sở Xây dựng TPHCM truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về việc xây dựng Quyết định quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM đã chấp thuận đề nghị của Sở Xây dựng về đăng ký xây dựng quyết định quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM và áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong việc xây dựng, ban hành quyết định. Chủ tịch UBND TPHCM đã phân công Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng.

Một công trình sửa chữa tại đường Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo dự thảo, Sở Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với công trình xây dựng do Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng (GPXD) hoặc thẩm định, phê duyệt; Công trình xây dựng do các bộ và cơ quan ngang bộ phê duyệt; do các sở chuyên ngành cấp hoặc phê duyệt.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đối với tất cả công trình xây dựng trong phạm vi ranh giới đất khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được giao quản lý; trường hợp phát hiện công trình vi phạm trật tự xây dựng thì kịp thời ngăn chặn và có văn bản thông tin đến Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định trong trường hợp vượt thẩm quyền của Chủ tịch UBND dân xã, phường, đặc khu.

UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với công trình xây dựng không có GPXD mà theo quy định phải có GPXD do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; công trình xây dựng do UBND cấp xã, phường, đặc khu cấp GPXD hoặc thẩm định, phê duyệt theo quy định và theo phân cấp, ủy quyền của UBND TPHCM; công trình, bộ phận công trình xây dựng phát sinh sau khi công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng hoặc đã được cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

THANH HIỀN