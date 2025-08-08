TPHCM: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch TPHCM sau sáp nhập

Vinhomes Grand Park, phường Long Bình, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà vừa ký văn bản gửi Sở Tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố và các đơn vị liên quan, truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch TPHCM sau sắp xếp.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng các hạng mục, nội dung cần lập hoặc điều chỉnh quy hoạch TPHCM sau sắp xếp. Đồng thời xây dựng dự toán chi phí lập, điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở các hạng mục, nội dung lập hoặc điều chỉnh quy hoạch; hoàn thành trình UBND TPHCM trước ngày 26-8.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Tài chính tham mưu kiện toàn Ban quản lý dự án quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng bổ sung giao nhiệm vụ là cơ quan lập điều chỉnh quy hoạch Thành phố; gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND TPHCM, hoàn thành trước ngày 26-8.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về giải pháp tiếp tục triển khai công tác quy hoạch gắn với sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian chưa ban hành Luật Quy hoạch (sửa đổi), Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển và các cơ quan liên quan tham mưu, hoàn thiện Kế hoạch tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch TPHCM sau sắp xếp.

THANH HIỀN