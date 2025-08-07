Ngày 13-8, TPHCM khởi công Dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi

Chiều 7-8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng đại diện các sở, ngành đã thị sát thực địa và làm việc với lãnh đạo ba phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định về tiến độ triển khai Đề án chỉnh trang đô thị khu vực ven kênh rạch. Tại đây, ông Bùi Xuân Cường thống nhất thời điểm khởi công Dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi vào ngày 13-8-2025.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng các sở, ngành kiểm tra thực địa Dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại buổi làm việc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM - Đậu An Phúc, cho biết dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi là một dự án nhóm A có quy mô lớn với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục xây dựng khoảng 4,3km kè bờ Bắc Kênh Đôi, nạo vét một phần lòng sông, mở rộng tuyến giao thông dọc bờ kênh như đường Hoài Thanh, đường Nguyễn Duy (rộng 20m), đồng thời xây dựng mới tuyến đường Nguyễn Duy nối dài (rộng 16m).

Dự án nhằm thực hiện mục tiêu chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025), đồng thời giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, nâng cao hệ thống thoát nước, cải tạo cảnh quan đô thị, phát triển giao thông đường thủy và hạ tầng du lịch.

Sau khi nghe báo cáo kế hoạch phương án triển khai của ba phường, Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường đánh giá cao ý nghĩa của dự án, khẳng định đây là một trong những công trình trọng điểm góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân, từng bước xóa bỏ nhà ở tạm bợ ven kênh rạch. Phó Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất thời điểm khởi công dự án vào ngày 13-8-2025 và yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Theo báo cáo tổng hợp từ ba phường, tổng số trường hợp bị ảnh hưởng ban đầu là 1.617, sau khi điều chỉnh ranh giới giảm còn 1.605 trường hợp. Trong đó, 1.466 trường hợp đã được phê duyệt phương án chi tiết, 438 trường hợp đã có quyết định thu hồi đất, 1.272 trường hợp đã đồng ý phương án bồi thường, 387 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Đến nay đã chi trả hơn 2.964 tỷ đồng cho 1.014 trường hợp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kiểm tra tiến độ GPMB Dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo UBND các địa phương khẩn trương rà soát và điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 theo địa giới hành chính mới. Báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 15-9 để tổng hợp, tham mưu trình UBND TPHCM chấp thuận chủ trương các bước tiếp theo.

Phường Chánh Hưng ưu tiên triển khai 5 dự án nhà ở xã hội 314 Âu Dương Lân, tái định cư tại 400 Nguyễn Duy, chỉnh trang rạch Ông Nhỏ, rạch Dù, tái định cư bờ Đông rạch Xóm Củi. Tiếp tục kiểm định chung cư Phạm Thế Hiển để có cơ sở đầu tư xây dựng.

Đối với phường Bình Đông, yêu cầu các sở bàn giao ranh giới hành chính mới; phối hợp xác định cơ quan chuẩn bị đầu tư và bố trí danh mục đầu tư công trung hạn 2026 - 2030. Sớm tổ chức đấu giá khu đất 191 Bùi Minh Trực để tạo nguồn vốn thực hiện đề án.

Phường Phú Định chấp thuận điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại các vị trí đầu tư; rà soát pháp lý các khu đất phục vụ dự án tái định cư, nhà ở xã hội; hướng dẫn thực hiện đấu giá quỹ đất, cập nhật chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, đề xuất mẫu thiết kế nhà ở xã hội có chi phí hợp lý và thẩm mỹ cao.

Sở Tài chính rà soát, thống nhất danh mục các dự án ưu tiên thực hiện, trình HĐND TP thông qua danh mục đầu tư công trung hạn 2026-2030 trước ngày 15- 8-2025.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên ven kênh rạch. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đối với Sở Xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án; gửi danh mục nhà ở xã hội, tái định cư đến Sở Tài chính để làm căn cứ phân bổ vốn đầu tư công.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu đấu giá 4 khu đất trọng điểm, trình UBND TP trước ngày 15-8-2025; rà soát pháp lý, thu hồi đất phục vụ xây dựng nhà ở xã hội và tái định cư.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP khẩn trương triển khai 4 dự án trọng điểm đã được giao nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và quy định pháp luật...

QUỐC HÙNG