Xã hội

Đô thị

"Vượt nắng, thắng mưa” trên công trường rạch Xuyên Tâm

SGGP

Trong cái nắng như thiêu đốt của tháng 8, tại dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (TPHCM), đội ngũ kỹ sư, người lao động đang tất bật thực hiện gói thầu XL-03 (đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật) với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, nhằm sớm đưa dự án về đích.

Với 2 gói thầu XL-01, XL-02, UBND các phường Bình Lợi Trung, Gia Định, Bình Thạnh và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh (trước đây) của TPHCM đang tích cực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM triển khai thi công trước ngày 2-9.

CN1b.jpg
Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
PSA Anh1-6.jpg
Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm kéo dài từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, có tổng chiều dài tuyến rạch gần 9km
PSA Anh8-18.jpg
Tiến hành đo đạc tìm ranh đường
PSA Anh5-20250801-IMG_6962.jpg
Nạo vét lòng rạch
PSA Anh10-11.jpg
Ông Văn Đức Quang, Giám đốc dự án rạch Xuyên Tâm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (giữa) trao đổi với đơn vị thi công trên công trường
PSA Anh3-12.jpg
Kéo dây cáp điện phục vụ hệ thống máy thi công
PSA Anh7-14.jpg
Công nhân đang thi công đóng cọc CDM (cọc xi măng đất) gia cố nền đất
QUANG HUY - HOÀNG HÙNG

Từ khóa

Bình Lợi Trung Rạch Xuyên Tâm Sông Vàm Thuật Gia Định Thị Nghè Kênh nhiêu lộc - thị nghè Đóng cọc Nạo vét

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn