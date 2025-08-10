"Vượt nắng, thắng mưa” trên công trường rạch Xuyên Tâm

Trong cái nắng như thiêu đốt của tháng 8, tại dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (TPHCM), đội ngũ kỹ sư, người lao động đang tất bật thực hiện gói thầu XL-03 (đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật) với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, nhằm sớm đưa dự án về đích.

Với 2 gói thầu XL-01, XL-02, UBND các phường Bình Lợi Trung, Gia Định, Bình Thạnh và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh (trước đây) của TPHCM đang tích cực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM triển khai thi công trước ngày 2-9.

Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm kéo dài từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, có tổng chiều dài tuyến rạch gần 9km

Tiến hành đo đạc tìm ranh đường

Nạo vét lòng rạch

Ông Văn Đức Quang, Giám đốc dự án rạch Xuyên Tâm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (giữa) trao đổi với đơn vị thi công trên công trường

Kéo dây cáp điện phục vụ hệ thống máy thi công

Công nhân đang thi công đóng cọc CDM (cọc xi măng đất) gia cố nền đất

QUANG HUY - HOÀNG HÙNG