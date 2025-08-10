"Vượt nắng, thắng mưa” trên công trường rạch Xuyên Tâm
SGGP
Trong cái nắng như thiêu đốt của tháng 8, tại dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (TPHCM), đội ngũ kỹ sư, người lao động đang tất bật thực hiện gói thầu XL-03 (đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật) với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, nhằm sớm đưa dự án về đích.
Với 2 gói thầu XL-01, XL-02, UBND các phường Bình Lợi Trung, Gia Định, Bình Thạnh và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh (trước đây) của TPHCM đang tích cực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM triển khai thi công trước ngày 2-9.