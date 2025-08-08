Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải tạo rạch Xuyên Tâm

Ngày 8-8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng đại diện các sở, ngành có buổi khảo sát thực tế tiến độ thực hiện dự án Cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Báo cáo nhanh với đoàn tại hiện trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết, dự án hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn liên quan mặt bằng thi công, ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai trên toàn tuyến.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, dự án được chia làm 3 gói thầu xây lắp (XL-01, XL-02, XL-03). Hiện tại, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn chưa hoàn tất ở nhiều khu vực.

Cụ thể, với gói thầu XL-03 (địa bàn phường An Nhơn), mặt bằng còn “da beo”, thiếu liên kết toàn tuyến. Đặc biệt, Trường Đại học Văn Lang hiện vẫn chưa chấp thuận cho chủ đầu tư triển khai thi công, gây gián đoạn kế hoạch. Tại phường Bình Lợi Trung còn 20 hộ dân thuộc dự án của Công ty Tân Thuận chưa được bồi thường, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Đối với gói thầu XL-01 và XL-02 chưa được bàn giao mặt bằng, dẫn đến chưa thể triển khai bất kỳ hạng mục thi công nào.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nghe các đơn vị nêu những vướng mắc cần tháo gỡ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM kiến nghị Ban Bồi thường GPMB phường An Nhơn khẩn trương bàn giao toàn bộ mặt bằng gói thầu XL-03 ngay trong tháng 8 này để triển khai các hạng mục thi công. Sở NN-MT và UBND phường An Nhơn giải quyết dứt điểm kiến nghị của Trường Đại học Văn Lang, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 10-8.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, dự án Cải tạo rạch Xuyên Tâm là công trình cấp bách và có ý nghĩa lớn về cải thiện môi trường, giao thông, cảnh quan đô thị, vì vậy việc tháo gỡ các nút thắt mặt bằng cần sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành và địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Sở NN-MT sớm hoàn chỉnh báo cáo chi tiết toàn bộ công tác GPMB. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Sở NN-MT sớm hoàn chỉnh báo cáo chi tiết toàn bộ công tác GPMB. Trong đó nêu rõ khó khăn, vướng mắc đang tồn tại; Xác định rõ thẩm quyền của từng đơn vị liên quan; Đề xuất giải pháp cụ thể để tháo gỡ, đảm bảo tiến độ thi công của dự án.

Dự án Cải tạo rạch Xuyên Tâm là một trong những công trình trọng điểm của TPHCM trong chiến lược phát triển đô thị bền vững, vừa góp phần cải thiện chất lượng môi trường, chống ngập, vừa phát triển hạ tầng giao thông, không gian xanh và nâng cao chất lượng sống người dân. Dự án Rạch Xuyên Tâm dài 8.865m (gồm tuyến chính và 3 tuyến nhánh). Thực hiện các hạng mục nạo vét, xây dựng kè chống sạt lở, hệ thống thoát nước, đường giao thông hai bên rạch, công viên, mảng xanh và cải tạo môi trường sống cho người dân từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật thuộc các phường An Nhơn, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh và phường Gia Định.

QUỐC HÙNG