Nỗ lực giảm giá để thu hút khách

Nhiều chương trình giảm giá đang được các nhà bán lẻ mạnh tay thực hiện

Sức mua tăng

Dịp Tết Dương lịch 2024, theo ghi nhận, các nhà bán lẻ như Co.opmart, Co.opXtra, GO!, Big C, MM Mega Market, Lotte Mart… đã áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi lớn với mức giảm từ 30-50% cho những sản phẩm thực phẩm, hàng tiêu dùng, thời trang… Đơn cử, hệ thống 800 điểm bán gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… của Saigon Co.op đã thực hiện chương trình khuyến mãi “Đón tân niên rước tài lộc” giảm giá 5.000 sản phẩm, kéo dài đến ngày 10-1.

Theo đó, thời gian diễn ra chương trình, các loại thực phẩm tươi sống như bánh mì tươi floss Otto, nạc vai bò đông lạnh, giò heo rút sườn, sườn heo, cá thát lát nạo… được luân phiên giảm giá từ 15-25%; ưu đãi giá chỉ từ 5.000-79.000 đồng cho các sản phẩm mì gói, kem đặc, bánh quy, nước uống sữa trái cây, sữa đậu nành, màng bọc thực phẩm, khăn ăn, giấy vệ sinh… Khách hàng có hạng mức thẻ thành viên càng cao thì mức giảm càng sâu đối với những sản phẩm thuộc ngành thực phẩm công nghệ, hóa phẩm, đồ dùng và may mặc. Chính việc các nhà bán lẻ tổ chức giảm giá mạnh ngay trong dịp đầu năm đã góp phần thu hút khách mua sắm.

Cụ thể, lượng khách đến tham quan, mua sắm tại các hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, GO!, Big C, MM Mega Market, Lotte Mart… đã tăng 30-40% so với ngày thường. Đây là tín hiệu đáng mừng để các nhà bán lẻ tiếp tục duy trì những chính sách bán hàng cho đợt cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán sắp tới.

Bổ sung nguồn hàng lớn

Ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ, nhu cầu mua sắm cuối năm thường tăng cao hơn các tháng thường khoảng 20%, nên cần lượng hàng hóa tăng 20-30% để cung ứng cho thị trường. Trong đó, những mặt hàng “chiếm sóng” dịp cuối năm là thực phẩm (bánh kẹo, đồ khô), đồ uống. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm, đến thời điểm này, các địa phương và doanh nghiệp đã và đang đẩy mạnh triển khai chuẩn bị hàng hóa cho dịp tết.

Theo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), nguồn hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn rất dồi dào, không chỉ về số lượng mà còn phong phú chủng loại. Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ đã sớm triển khai hợp tác thu mua sản lượng lớn với các tỉnh, địa phương, nhà cung cấp nhằm đảm bảo chất lượng và số lượng hàng hóa; lên kế hoạch triển khai các chương trình ưu đãi kích cầu tiêu dùng phù hợp từng thời điểm. Điển hình là Saigon Co.op đã lên kế hoạch chuẩn bị hàng tết từ sớm và dành ngân sách 22.000 tỷ đồng để chuẩn bị hàng hóa, trong đó phần lớn ngân sách ưu tiên cho trữ lượng các nhóm hàng bình ổn thị trường gồm: gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản… còn lại dành cho mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm khác và đặc sản tết.

Theo đại diện Saigon Co.op, dù kinh tế khó khăn nhưng lượng hàng dự trữ của siêu thị vẫn tăng 10-30% so với cùng kỳ và chấp nhận rủi ro để dự trữ cao hơn mức bình thường nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường. “Chúng tôi dự đoán người dân sẽ bắt đầu mua sắm trong khoảng từ 3-4 tuần trước Tết Nguyên đán. Do đó, Saigon Co.op sẽ đảm bảo phương án vận chuyển thông suốt, kịp thời thông qua hệ thống trung tâm phân phối, kho vệ tinh được đặt tại các miền đất nước và hợp đồng hợp tác chiến lược với các đối tác vận tải để phục vụ nhu cầu người dân.

Đặc biệt, thời gian tới, toàn hệ thống của Saigon Co.op chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng bằng cách giảm giá nhiều mặt hàng, thậm chí chấp nhận bán với giá thấp hơn giá vốn”, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc vận hành hoạt động Co.opmart kiêm giám đốc Marketing Saigon Co.op, chia sẻ. Chủ đề tết năm nay của Saigon Co.op là “Đến Co.op chở Tết về”, kéo dài liên tục trong 59 ngày, bắt đầu từ 13-12-2023 đến 9-2-2024 (tức 30 Tết Âm lịch). Theo đó, khi tới 800 điểm bán của Saigon Co.op, ngoài được mua hàng giảm giá luân phiên, khách hàng sẽ tìm thấy một không gian tết 3 miền tại từng điểm bán của Saigon Co.op, tìm kiếm những mặt hàng tết đặc trưng vùng miền như sản phẩm OCOP.

Đáng chú ý, trong mười ngày cận tết, nhà bán lẻ này sẽ tiếp tục giảm giá sâu hơn để giảm áp lực mua sắm cho người dân, đồng thời duy trì song song các chương trình khuyến mãi tặng quà, tặng điểm thưởng mức cao, phiếu quà tặng… Ngoài ra, Saigon Co.op luân phiên giảm giá mạnh cho hàng ngàn sản phẩm theo thứ tự ưu tiên gồm sản phẩm vệ sinh và trang trí nhà cửa; sản phẩm chăm sóc cá nhân, hàng thời trang; giỏ quà tết, các loại thực phẩm ngâm, mứt và gia vị; cận tết là lạp xưởng, trái cây, thịt kho trứng vịt, bánh chưng, mâm cỗ tết.

Theo ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Ban Văn hóa Xã hội, HĐND TPHCM, Trưởng đoàn khảo sát công tác chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Co.opmart có những chương trình giảm giá sớm để kích cầu mua sắm của người dân, chẳng hạn giảm giá theo lộ trình, khuyến khích người dân mua sắm trước ngày 25 âm lịch. Việc này không chỉ giúp Co.opmart giảm áp lực điều phối hàng hóa khi sức mua tập trung ngày cuối năm mà còn giúp siêu thị có thể phục vụ người dân hiệu quả hơn.

ÁI VÂN