Nông dân nên xuống giống theo khuyến cáo

Hiện nay, nông dân các huyện phía Nam của tỉnh Long An (Tân Trụ, Bến Lức, Cần Đước…) bắt đầu xuống giống vụ hè thu 2024.

Ngành nông nghiệp tỉnh Long An khuyến cáo, nông dân không nên xuống giống sớm khi chưa bảo đảm các điều kiện, nhất là nguồn nước ngọt để sản xuất. Cụ thể, do độ mặn trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây vẫn còn ở mức cao so cùng kỳ năm 2023 và trung bình nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Cường, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật và quản lý chất lượng nông sản (Sở NN-PTNT Long An) cho biết, căn cứ vào dự báo khí tượng - thủy văn và điều kiện sản xuất, ngành nông nghiệp tỉnh đưa ra khung lịch gieo sạ lúa vụ hè thu 2024 tại các huyện, thành phố phía Nam của tỉnh là từ ngày 20 đến 30-6.

Tuy nhiên, do mưa xuất hiện sớm, nhiều bà con nông dân đã xuống giống sớm hơn so với lịch thời vụ như ngành khuyến cáo. Nông dân cần lưu ý, đối với ruộng lúa hè thu đang trong giai đoạn mạ, bà con cần quản lý tốt cỏ dại, bọ trĩ, chuột và ốc bươu vàng gây hại. Trong đó, lưu ý hạn chế để ruộng bị khô nước vì đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho bọ trĩ phát sinh gây hại nặng…

Ngành nông nghiệp tỉnh Long An cũng khuyến cáo, vụ hè thu 2024 được dự báo còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu, nhất là về cuối vụ, tình trạng mưa, bão có thể gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa. Do đó, bà con nông dân cần chủ động áp dụng các biện pháp sản xuất tiên tiến để sản xuất thắng lợi vụ lúa hè thu 2024.

Đến nay, toàn tỉnh Long An đã gieo sạ 200.210,9ha lúa vụ hè thu 2024 (đạt 93,1% kế hoạch, bằng 94% so cùng kỳ năm 2023). Trong đó, đã thu hoạch 29.579,3ha, năng suất khô ước đạt 70 tạ/ha, sản lượng 206.167 tấn.

MINH THÔNG